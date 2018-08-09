Sabah gazetem Fener- Benfica maçının sonucunu dün birinci sayfadan "Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı" başlığıyla verdi. Ben olsam "Fener turu alamadan geldi" yazardım..

Maçtan bir saat önce yayınlanan 90A programında favorimin Fenerbahçe olduğunu söylemiştim.

Sezona en iyi başlayan Türk Takımının Fenerbahçe ve Hocasının da Cocu olduğunun altını çizerek.

Bizde rakibi dev, bizimkileri pire görme geleneği (Kompleksi, dememek için) hep var. İzleyen kaç kişi inandı bilemem. İnanan çıktı mı acaba?

Oysa nedir Benfica?.

İşte gördük.. O Benfica'dan kimi "Ah bizde olsaydı" diye istersiniz?.

Fenerbahçe başarılı bir "İlk 45 dakika" oynadı. Bu yarıda takıma ayak uyduramayan isimler vardı. İkinci devre onlar değişir diye bekledim.

Ama Cocu beni çok şaşırtan iki yanlış değişiklik yaptı. Dirar ve Gulliano hiçbir şey yapmazlarken, en azından rakip savunmaya korkulu anlar yaşatan ve daha da iyisini yaşatabilecek kapasiteleri olan Valbuena ve Alper'i kenara aldı.

Yetmedi, savunmayı ilerde kurarak, ilk yarının nerdeyse yarısını rakip yarı sahada oynayan, savunmaya rakip 18'de presle başlayan Fenerbahçe'ye ikinci yarıda Aykut Kocaman felaketini geri getirdi.

11 kişiyle kapandıkça kapandı ve adamların 18'imizde cirit atmalarına izin verdi. O kadar kapanırsan, hatayı kalenin önünde yaparsın, o zaman da golü yersin. Dirar, Isla ve Volkan zincirleme hata yapınca geldi o tek gol de.. Anlayın Benfica'yı..

Oysa doğru değişikliklerle ilk yarı futbolu devam etse, o golü belki de Fener atardı.

Öte yana da bakalım mı?.

Akıllara sığmaz derecede pas hatası yapan, hele ikinci yarıda aldığı her topu nerdeyse alır almaz geri veren ve "Kalemin önüne gel, cirit at" diyecek kadar geri çekilen Fener önünde, Benfica, üçlü bir hata sonucu tek golünü atabildi.

O zaman nasıl "Büyük", en azından "Fener'den büyük" oluyor bu Portekizliler?.

Biz turu İstanbul'da geçeriz.

Yeter ki, Cocu bir daha ayni hataları yapmasın!.