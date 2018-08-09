Çin Seddi ile dalga geçmekten bir hal olan her türlü medyama soruyorum şimdi.. Başlıktaki iki isim, nedir, necidir?.

Drogheda bir İrlanda sahil kenti. Ada 1845'te başlayan büyük bir kıtlık yaşarken, Sultan Abdülmecit'in, gemilerle gönderdiği başta yiyecek yardım malzemeleri, bu limanda boşaltıldı.

O yüzden kentin resmi arması "Ay yıldız"dır.

Tolga Salman ise, Arjantin ulusal sazı Bandoneon'u dünyada en iyi çalanlardan bir virtüöz.. (Bandoneon'u sormuyorum artık..) Tolga Salman işte bu Drogheda kentinde düzenlenen (12- 19 Ağustos) geleneksel festivalde, klasik gitar sanatçısı Kağan Korad'la konser verecek ve simgesi Ayyıldız olan kent halkı önünde Türkiye'mizi temsil edecek..

Güzel değil mi?.

Drogheda ve Tolga'yı bilmek, Çin Seddi'ni bilmekten daha güzel, daha anlamlı değil mi, sizce de?.