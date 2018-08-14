Sevgili Fatih Hocamı dün okudum.. Donk konuşmuş "Takım yol yorgunu" diye dün. Haksız mı?. Türkiyem'de cennet Türkiyem'de yer yokmuş gibi, sezonu İsviçre'de açtın. Tunuslara, Atinalara gittin. Ali Sami Yen'e hâlâ çıkmadı çocuklar Hocam!. Bu hafta Göztepe'ye karşı kendi stadlarına yabancı olacaklar.

Açılış maçında Ankaragücü'nü yendin. Güç bela yendin.. Futbolun "F"sini oynamadı takım.. El Kabir o golleri kaçırmasa, Kone kendi kalesine o muhteşem golü atmasa sonuç ne olurdu bilemiyorum.

Belhanda ve Feghouli yüzünden büyük baskı yiyince onları mecburen kenarda bıraktın başta.. Tüm Fenerli medya da "Yıldızlar kenardaydı" diye yazdı.. Yıldız dedikleri bu ikili.. İstiyorlar ki, kalsınlar. İstiyorlar ki, Galatasaray bitsin..

Ama sen de bu B ile F'yi "Yıldız" sananlardansın Hocam, ne yazık ki..

İkinci yarının sonlarına doğru, skor fevkalade kritikken gene en yanlış değişiklikleri yaptın. Ne oldu sana Hocam..

Maçları artık okuyamıyorsun. O takımdan Rodriguez'le Onyekuru çıkar mı?. Bir şey yapacaksa bu ikisi yapacak sen onları çıkarıyorsun. "Ankaragücü bir kaza golü atsa ki atabilirdi, ne olacak" diye düşünemedin bile.

Manevi evlatların Belhanda ve Feghouli'yi oyuna niye aldın?. Genç Yunus ve de bu F ile B'ne rakip olmasın diye ısrarla oynatmadığın Muğdat kenarda dururken?.

"Baskılar yüzünden sizi kesmek zorunda kaldım, ama kafamdaki takımda hep siz varsınız, merak etmeyin" mesajını anlamadık mı sanıyorsun hocam?.

Yapma Hocam.. Etme Hocam.. Kibrini, inadını, sabit fikirlerini Galatasaray'ın önüne koyma..

Bu takımda bir tane oyun kurucu var Hocam.. Selçuk.. Bir tane takım lideri var. O da Selçuk.. Hani nefret ettiğin Selçuk.. Ama Selçuk'u kazanmak zorundasın.. Sana güvenirse, sayende edindiği o korkak istatistiğe oynamak huyundan vazgeçer, eskisi gibi riskleri göze almaya başlar, yana geriye değil, oyunu ilerletmeye oynar. Çaren yok. Tek malzemen o Hocam. Bu takım lidersiz takım olmaz. Bu takım oyun kurucusuz top oynayamaz.

Göztepe bu hafta, senin de ilk defa çıkacağın Ali Sami Yen'e en iyi iki oyuncusundan mahrum geliyor. Poko ve Castro kırmızı kart gördüler. Kendi sahasında kaybetmiş, yaralı Göztepe geliyor. Aslında artık ezmen lazım..

İnadını, kibrini ve sabit fikirlerini Florya'da bırakıp gelirsen Hocam!.