Sabah gazetemi açtım. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maç yayını belli değildi, bir gün evvel. Oysa, akşam için program yapacağız arkadaşlarla, erkenden bilmem lazım..

Maça kocaman sayfa ayrılmış. Hepsi bilinen şeyler.. Ama kimsenin bu defa bilmediği ve benim gibi çok merak ettiği konuda tek satır yok.

"Maçı kim yayınlıyor?." Sabah Spor Servisi'nde "Yahu okur maçla ilgili en çok bunu merak eder" diyen tek kişi çıkmamış iyi mi?.

Yahu günün tek haberi bu.

Veriliyorsa, "Nerde"nin cevabı, haber..

Verilmiyorsa, "Koskoca Beşiktaş'ın maçını veren kanal çıkmadı" dan iyi haber olur mu, dostlar.. İnsan köpeği ısırmış, dedikleri tam da bu işte!.

Arasana sezon başından beri bu maçları yayınlayacağını ilan eden D.Smart'ı.. Niye vazgeçmişler.. Arasana bizim gurubun yayıncısı ASpor'u.. DigiTurk'ü.. Tivibu'yu..Niye atlamamışlar, boşta kalan maçın üstüne?.

Yahu ben araştırdım,öğrendim. 30 bin dolar istemiş Avusturya televizyonu yayın hakkı için.

Ülkede tek kanal çıkmamış..

"Beşiktaş'ın Avrupa Maçı 30 bin dolar etmedi" desen, haber olmaz mı?.

"Ey Fikret Orman.. 30 bin dolar öde, maçı BJK TV'den yayınla.. Camiana sevgi ve saygını göster" desen alkışlanmaz mısın?.

Siz bu satırları okurken, sonucun ne olduğunu öğreneceksiniz de, "Nasıl olduğunu" anlatan spor sayfası çıkacak mı bakalım?.