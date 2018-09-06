"Timur Selçuk'un 50 Sanat Yılı Konseri!.." Bu konser kaçar mı?. O zaman yarın akşam dokuzda ne yapın yapın Maslak Uniq'te olmaya bakın. Açık Hava konser alanında Timur Selçuk var..
Yıllar önce, babası Münir Nurettin Selçuk tarafından yollandığı Paris'teki en ünlü müzik okulunun diploması ve koltuğunun altında Paris Philips Orkestrası eşliğinde yaptığı Fransızca şarkılarla dönmüştü.
Birisi bugün hâlâ "En sevdiğim Timurlar İlk Beşi"nde yer alan, sonra Türkçe yaptığı "Bugün, Yarın ve Daima" idi.
O yıllarda sımsıkı arkadaş olduk Timur'la.. Ben Modern Folk Üçlüsü meneceriydim.
Timur "Birlikte konser yapalım" dedi. Önce biz.. Sonra Timur..
Finalde beraber.. Timur Solist, vokalde biz..
İlki yanan Şan Müzikholündeydi, İstanbul..
Sonra Ankara Dedeman Sinemasında.. Üçüncüsü de Adana'da açık havada..
Efsane oldu o konserler..
Bir yaz boyu da Egemen Bostancı'nın Baltalimanı'ndaki yazlık bahçesinde beraber çalıştık.
Dostluk, kardeşlik perçinlendi.
Hayatta en sevdiğim adamların başında gelir, çocuklarla beraber "Timur Baba" dediğimiz büyük insan, büyük sanatçıyla..
Yarın gece onu piyanosu eşliğinde çalıp söylerken izlerken, 50 yıl öncesinin o unutulmaz, o efsane anılarını da yaşayacağım..