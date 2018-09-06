"Timur Selçuk'un 50 Sanat Yılı Konseri!.." Bu konser kaçar mı?. O zaman yarın akşam dokuzda ne yapın yapın Maslak Uniq'te olmaya bakın. Açık Hava konser alanında Timur Selçuk var..

Yıllar önce, babası Münir Nurettin Selçuk tarafından yollandığı Paris'teki en ünlü müzik okulunun diploması ve koltuğunun altında Paris Philips Orkestrası eşliğinde yaptığı Fransızca şarkılarla dönmüştü.

Birisi bugün hâlâ "En sevdiğim Timurlar İlk Beşi"nde yer alan, sonra Türkçe yaptığı "Bugün, Yarın ve Daima" idi.

O yıllarda sımsıkı arkadaş olduk Timur'la.. Ben Modern Folk Üçlüsü meneceriydim.

Timur "Birlikte konser yapalım" dedi. Önce biz.. Sonra Timur..

Finalde beraber.. Timur Solist, vokalde biz..

İlki yanan Şan Müzikholündeydi, İstanbul..

Sonra Ankara Dedeman Sinemasında.. Üçüncüsü de Adana'da açık havada..

Efsane oldu o konserler..

Bir yaz boyu da Egemen Bostancı'nın Baltalimanı'ndaki yazlık bahçesinde beraber çalıştık.

Dostluk, kardeşlik perçinlendi.

Hayatta en sevdiğim adamların başında gelir, çocuklarla beraber "Timur Baba" dediğimiz büyük insan, büyük sanatçıyla..

Yarın gece onu piyanosu eşliğinde çalıp söylerken izlerken, 50 yıl öncesinin o unutulmaz, o efsane anılarını da yaşayacağım..

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İkinci muhteşem konserD. Marin Festivali ufaldı, gitmeye değmez hal aldı nerdeyse..Kale İçi Bale Festivali de öyle. Bu yüzden bu yaz Bodrum'a gitme gereği duymadım. Bodrum'da olsam belki bir ikisine uğrardım.Ama İstanbul'dan Bodrum'a kalkıp gitme hevesi vermedi hiçbiri bana..Oysa bu cumartesi gecesi Bodrum'da olamadığım için kahroluyorum. Müthiş, hem de ne müthiş bir konser var.Senelerdir kaç kez izledim onları..İzlemek için nerelere gittim üstelik..Yüz kere daha izlerim.Numan Pekdemir kardeşimin tamamen kişisel çabalarıyla kurduğu Bodrum Oda Orkestrası eşlik edecek tenorlarımıza..En güzel napolitenler.. En popüler opera aryaları.. ve doyulmaz Anadolu sesleri..Tüm Bodrumlular izlesin diye de ne yaptı bilir misiniz?.Hadi koşun Bodrumlular..Bodrum'da olanlar, koşun Antik Tiyatro'ya ve hayatınızın gecesini yaşayın!.Numan!. Konser DVD'sini acilen bekliyorum, haberin olsun.