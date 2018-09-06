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HINCAL ULUÇ
06 Eylül 2018, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

Dün, bahçeye bir şeyler almak için Cevahir Koçtaş'a gidiyoruz.
Ben de, ipadimde sizler için bir "Tebessüm" arıyorum. Bir tane buldum.
"O ne aptalca bir andır" diyor..
"Büyük dükkâna girersiniz. Hiçbir şey almadan çıkarken, gayri ihtiyari 'Yüzüne rahat bir ifade ver.
Sen masumsun' diye düşünürsünüz." Valla doğru..
Girdik Koçtaş'a.. Bir şeyler aldık. Arabayı iten Ercan'a kartı verdim. "Sen sıraya gir, ödemeyi yap, ben minibüste beklerim" dedim ve alışverişsiz çıkış kapısına yöneldim. Tam çıkıyorum.. Bir korkunç düdük sesi..
Kapıdaki güvenlik görevlisi o an yüzümde nasıl bir ifade gördü acaba?.

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