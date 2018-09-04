Üç Büyüklerin üçü de kötü yönetiliyor..

Ama içlerinde en iyisi Cocu.. Çünkü Cocu hiç değilse umut veriyor. Çünkü Cocu geç de olsa aramaya başladığını gösteriyor.

Oysa Fatih Terim ve Şenol Güneş, artık ezberlenmiş yanlışlarını ısrarla ve inatla sürdürmeye devam ediyorlar ve zerre umut vermiyorlar..

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