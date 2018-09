"Galatasaray'ın fevkalade beceriksiz bir başkanı var" demiştim. Az demişim..

"Süper Beceriksiz" demem gerekirmiş..

"Her şeyi ben bilirim, ben yaparım" diyen, kimsenin fikrine aldırış etmeyen, yardım etmeye çalışanları dahi tersleyen Mustafa Cengiz, eline aldığı her şeyi berbat ediyor.

Galatasaray yüz karası, utanç verici bir transfer sezonu geçirdi.

Yahu elinde santrfor, golcü tek adam Gomis varken, sen yenisini bulmadan onu nasıl satarsın?. Hadi akıl almaz bir fiyat verirler de, "Eh" dersin..

Yahu bu dünyada Sousa gibi on bin futbolcu var. Ama golcü ender.

Bu yüzden dünyanın her yerinde, Patagonya dahil en pahalı futbolcu golcü..

Fener, piyasada bol malını 12 milyon euroya satarken, Galatasaray, ender ve pahalı Gomis'i iki misline değil, yarı fiyatına verdi. Bu mu beceri Mustafa?. Senin şirketinde bunu yapan bir müdür olsa, bir gün tutar mıydın?.

Galatasaray'da dünyanın her takımında oynayacak iki bek var. Mariano ve Nagatomo.. İkisinin de yerine oynayabilecek ve aratmayacak bir de yedek. Linnes.. Dahası transfer başlarken, kadroda Carole ve Latovlevici de vardı.

Sen Carole'ü gönder, Lato'yu serbest bırak.. Ve sonra, mal bulmuş magribi gibi, Ömer Bayram'ı al..

Galatasaray kadrosunun en zengin olduğu yere, transferin son günü, son saatinde yetiştirilen transfer bu, iyi mi?.

Santrforda adam yokken, beşinci beki transfer et, meteliğe kurşun attığın sezonda...

Peki ya Ada?.

Mustafa, olağanüstü kongre topluyor bu ay.

Mali yetkiler istiyor.. Biri de Ada..

Satmak için mi Mustafa?. Ya da, Galatasaray'ı yıllardır sömüren adama, Suada'yı geri vermek için mi?.

Ağzını açsana..

Anlatsana Ada'nın hukuki durumunu?. Korkuyor musun açıklamaya, yoksa hesapların mı var..

Seslendirmeden, Ada'yı ayni adama satma hesabı, mesela?.

Konuşsana..

Hiç umudum yok ama, bu Galatasaray Kongresi, bu defa ayağa kalkar.. Bu Olağanüstü Mali Kongreye "Seçim Maddesi"ni de koydurur..

Bu kulübün başına, bilenlerden kurulu bir "Yönetim" gelir..

Ve de "Ben bilirim, ben yeterim" diyen beceri yoksunu başkanın yerine "Bilen ve paylaşan biri" bulunur ve seçilir.

Yoksa Galatasaray'ın, futbol takımının hali meydanda Galatasaray'ın ufku karanlık!.