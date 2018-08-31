Demokratik Ülkeler Üç Anayasal güçle yönetilirler..

Yasama.. Yürütme..

Yargı.. Bunlara, gene Demokrasi gereği bir güç eklenir.. Medya..

Bu Dördüncü Güce, "Basın" derdik eskiden. "Basmak"tan gelen bu deyim, teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan radyo, televizyon ve internet kullanımı ile çok genişleyince "Basın" karşılamaz oldu.

Uluslararası dilde "Araçlar" anlamına gelen Media/ Medya her türlü yayın şeklini kapsadığı için, Dördüncü Güç'ün yeni adı oldu.

Şimdi Medya'ya yeni bir bölüm eklendi.

Sosyal Medya..

Twitter, Facebook, İnstagram gibi, icat edenleri milyarder yapan uygulamalar, giderek yeni bir "Fikir Özgürlüğü Kullanma" alanı oluşturdu.

Aslında güzel bir şey.. Herkesin, hemen herkesin elinde bulunan cep telefonları ile fikrini söyleme alanı bulması, Fikir Özgürlüğü'nün nasıl geniş kullanımına fırsat verdiği için, harika bir şey değil mi?.

Hıncal Sabah'ta köşesine oturuyor, canı ne isterse söylüyor. Peki böyle bir şansı olmayan milyonlar?.

İşte şimdi onların da cep telefonları var!.

Harika değil mi?.

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