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HINCAL ULUÇ
31 Ağustos 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Beceriksiz!.

Ender olan değerlidir değil mi?.
dünyasında en değerli futbolcular genelde golcüler değil midir, bu sebeple.. Golcü enderdir de ondan.
Şimdi Fener, nereye baksanız benzerini göreceğiniz Sousa gibi bir adamı 12 milyon euroya satarken, 'ın geçen yılın gol kralı ve Şampiyonluğun baş aktörlerinden 'i, hem de yerine hala adam bulamadığı Gomis'i Sousa'nın iki misline değil, yarı fiyatına satmasının adı nedir?.
"Beceriksiz" demiştim Mustafa Cengiz dostuma da, kızmışlardı.
Hadi kendi cevap versin, becerikli mi?.
"Cevap" dedim de..
Dut yemiş Bülbül Başkan, "Ada" konusunda niye hala susuyorsun.
Bir yandan Öcal, öte yandan durmadan, ısrarla, inatla soruyorlar..
Soru da basit.
"Şu andaki hukuki durum ne?." Buna bile cevap vermiyorsan, o zaman benim şüphelerim de büyüyor.. Sen de mi sattın "Galatasaray Adası'nı Mustafa?.

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