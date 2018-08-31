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HINCAL ULUÇ
31 Ağustos 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Sevdiğim Laflar

"Ruhunun ışığı sönmüş, dizinin dermanı kesilmiş insanların bir gaye için çalışarak iyileştirildiğini gördüm. bize cesaret verir.
Çalışmak kendimize olan güvenimizi sağlar." Dr. Richard C. Cabot

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