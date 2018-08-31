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HINCAL ULUÇ
31 Ağustos 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Ya doktorun yemini!.

Efendim de hem sosyali, hem de yazılısının linç listesinde..
Ne yapmış Gökhan?.
İthamın ağırlığına bakar mısınız?.
lara yönelik şiddete o da karışmış..
Yahu ayıp!. Saptırmanın da bir sınırı var..
Maçı milyonlar izledi. , Beşiktaş maçında vakit geçirmek için elinden gelen her şeyi, ama her şeyi yapıyor. Yerli yersiz yere yatan kalkmıyor.
Biri gene yattı.. Hakem başına gelene kadar bekledi. "Doktor ve sedye" istedi. Hakem işaret etti.
Koşturdular.
Antalyalı yerde. Sedye yanında..
Hakem "Kenara alın" diye işaret ediyor.
Sağlık görevlileri başında duruyor ve kimse hiçbir şey yapmıyor.
Yani Antalyalı sağlık görevlisi de yatan Antalyalı'nın oyununu sürdürüyor.
Vakit geçiyor. Oyun soğuyor..
Futbol ölüyor.. Kim kızmaz?.
Kim delirmez.. Hele takımı, kendi sahasında mağlupsa.. Şampiyon adayı puan kaybediyorsa.. Gökhan da öfkeyle koştu geldi. Tepkili belli.. Ama son anda kendisini engelledi...
Bırakın vurmayı, itmedi bile..
Maçın ardından gene de özür diledi. "Bunu bile yapmamalıydım, affedin" dedi.
Oyunu bile bile geciktiren sağlık görevlisine tek kelime yok. Gökhan'ı linç ediyor medyam..
Çünkü biz linç etmeyi severiz..
Hele Gökhan gibi "Fener'den Beşiktaş'a gitmek" gibi bir büyük günahı olanı nasıl keyifle linç ederiz..

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