Önce gazetelerden okuduğum olayı özetleyeyim..

İki araba yolda birbirlerine değiyorlar.

Her zaman, her yerde olduğu gibi, iki sürücü de el frenini çekip arabadan fırlıyorlar.

Böyle durumlarda çok ender iki taraf da "Kazadır, olur böyle şey" der, bir şekilde anlaşır ve yollarına devam ederler. Genelde kavgaya dönüşen bağrışlar, itiş kakışlar olur, etraftan gelenler kavgayı ayırır.

Bu defa öbür kutupta ender bir gelişme olmuş. Sürücülerden biri arabasından elinde bıçakla inmiş. Onu görünce öteki de arabasına uzanmış, o da bir bıçak almış. Bu ikinci bıçaklı, ilk bıçaklıya sallamış.

Adam vurulup yere düşünce ne yaptığını anlamış. Sağlık Memuru imiş meğer. Vurduğu adamın kalbinin durduğunu görünce, yapay teneffüs yaptırmış, uğraşmış didinmiş ama kurtaramamış. Başında ağlarken jandarma almış götürmüş.

Tutuklamışlar.

Olay bu.

Peki "Hukuksal Olay" ne?.

Kelimenin tam anlamıyla "Meşru Müdafaa!." Hem de tüm koşullarıyla.. Biri üzerinize silahla geliyor. Siz o silaha eşit bir silahla karşılık veriyorsanız, bunun adı meşru müdafaadır. Sanık beraat eder..

Şimdi haberi yazan arkadaşlardan dileğim, "Fikri takip.." Yazdığınız bu haberi devam ettirin.

İzleyin. İlk duruşmada o sanık beraat etti mi?. En azından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı mı?.