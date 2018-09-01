Hep yazarım.. Sohbet için gittiğim okullarda hep anlatırım..
Bir kenarda saatlerce sessiz sedasız oturan çocuğa "Uslu" deriz biz..
Us, akıl demek.. Uslu da akıllı..
Bir çocuk oturtulduğu köşede saatlerce sessiz kalsın, Amerikalı kapar çocuk ruh doktoruna götürür, "Nesi var" diye.. Biz "Bak teyzesi, ne uslu çocuk" diye iftiharla gösteririz konuya, komşuya..
Bayramda, Sapanca'ya dünya cennetine gittik. Derbent'te yemyeşil bir vadi içinde dünya güzeli bir yazlıkta bayramlaşacağız.. Yemek yiyeceğiz, vakit geçireceğiz.
Onlar kalabalık, biz kalabalık.. Manzara muhteşem..
Harika bir bayram günü geçireceğiz..
Geçirdik de.. Unutulmaz bayramlardan biri oldu benim için..
Ama..
İçeri girerken salonun bir köşesinde bir çocuk gördüm.. Beş altı yaşlarında falan.. O yaz günü içerde ne işimiz var.. Bahçe harika.. Orda ağırlandık, beş saate yakın.. O küçük çocuğu bir daha çıkarken gördüm.. Salonda ilk gördüğüm köşede, bıraktığımız gibi oturuyordu, saatlerdir..
O kalabalıkta, o giren çıkan kalabalığında, o neşeli konuşmalar, o lezzetli yemekler arasında ne ayak altında dolaşmış, bırakın mızmızlık etmeyi, gıkı çıkmamıştı..
***
Tanrım, "Ne uslu çocuk"tu değil mi?.
Usluluğun (!) sırrı da elindeydi.
Tablet..
İki gün evvel gazeteler yazıyordu..
"Çocuklarımızın yüzde 59'u cep telefonu kullanıyor!." Habere bakın..
"Türkiye
'de yaşları 6 ile 15 yaş arasındaki çocukların yüzde 59'unda akıllı telefon
, yüzde 42'sinde tablet
, yüzde 44'ünde ise bilgisayar olduğu belirlendi." Ne yapıyorlar peki..
Oyun oynuyorlar.. Video, film izliyorlar..
Sosyal medya hesabı kullanıyor çocukların yarısı iyi mi?. Facebook.. İnstagram.. YouTube hesapları var.
Uzmanlar "Teknoloji bağımlılığı tehlikeli şekilde artıyor" diyorlar..
Peki, biz büyükler, anneler, babalar ne yapıyoruz?.
Onları bu bağımlılığa teşvik ediyoruz..
Çünkü eline bir akıllı telefon veya tablet verilen çocuk, artık gün boyu büyükleri rahatsız etmiyor.
Evde, dışarda rahatsız etmiyor. Git ailecek, dostları da alarak dışarda yemeğe.. Çocuğun önüne yemek değil, bir tablet koy.. Sonra unut artık.. Büyüklerin sohbetini katiyen kesmez, kalkıp oraya buraya koşmaz.. Peşine düşmenize gerek kalmaz. Susup oturur, oturduğu yerde..
Evde hiç sorun yok.. Sokağa çıkmaz.. Kan ter içinde dönmez.. Giysilerini, iç dış kirletmez. Sabah kalktığı gibi yatar.. Bundan "Uslu" çocuk olur mu?. Nasıl bir cinayet işlediğimizin farkında mıyız, dostlar?.
Farkında mıyız?.
Aile Bakanlığımız farkında mı?.
Pedagoglarımız, yani çocuk eğitimcilerimiz farkında mı?. Üniversitelerimiz farkında mı?. Ya gazetelerimiz?.
Köşe yazarlarımız..
Akıllı telefon ve tablet bağımlılığının, eroin bağımlılığı kadar büyük tehlike olduğunu bilen, önlem alan, almayı düşünen var mı?.
Kendi rahatımız için çocuklarımızı bir tablete mahkûm edip yaşarken öldürüyoruz, farkında olanımız var mı?. Geleceğimiz artık çocuklarımıza değil, bir tablete emanet,
öğrenin artık!.