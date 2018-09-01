Perşembe öğleden sonra (30 Ağustos) Astoria avm'ye gittim.

Güvenlikten geçiyorum. Girişte resmi kıyafetli bir kadın görevli..

Güvenlikçiler bir yere girerken ilk karşılaştığınız kişilerdir. O yer hakkında size ilk izlenimi verecek insanlar yani.

Ama bunun ne demek olduğunu kaçı bilir, ya da bir eğitim verilir mi bu konuda bilmem. Çünkü yaşıyor, görüyorum.

Çoğu, güvenlikçi olmayı gelenleri bir karış suratla karşılamak sanıyor.

O zaman ciddi görünür, o zaman sert olurlarmış..

Oysa bir gülümseme nasıl etkiler gelenleri bir bilseler..

Astoria kapısındakı güvenlikçi gülümseyerek baktı bana.. Bakmakla kalmadı. "Günaydın Hıncal Bey" demez mi bir de..

Nasıl hoşuma gitti. Onun bu harika karşılamasına karşılık vermek geldi içimden.. Elimi uzattım, "Geçmiş bayramınız kutlu olsun" dedim..

Gözleri ışıl ışıl baktı bana..

"Zafer Bayramımız da kutlu olsun!" Yani o an elini bırakıp, sarılmak, kucaklamak, yanaklarından öpmek geldi içimden..

Nasıl mutlu oldum, nasıl keyiflendim..

Günüm nasıl güzelleşti, nasıl ayrı ve özel bir anlam kazandı..

Teşekkürler, "Muhteşem" Güvenlikçi!.