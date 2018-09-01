Fatih Hocam kura mı çekti, ya da İmparator emretti de, UEFA, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gurubunu böyle mi belirledi, inanılır gibi değil.

Birinci torbadan çıkan takıma bakın..

Lokomotiv Moskova.. Ötekiler.. Esamisi okunmayan Portekiz liginden Porto ve de tepeden düşüş içinde Alman futbolunun kuraya giren en zayıf temsilcisi, Schalke04..

Bu gurupta ilk ikiye girmesi yeterli.. Ama "Birinci" çıkmazsa, sürpriz olur.

Yani.. "Böyle kura" olur mu?.

Çekim bizde olsa, kimseyi inandıramazdık.

Canlı yayında Mustafa Cengiz'in yüzünü gördüm "D" diye gurup adı çıkınca nasıl bir gülümseme yayıldı suratına.. Daha sonra aSpor'a konuşmuş.

"Bazen en şanssız kura, en şanslı kura, en şanslı kura ise, en şanssız kura olabilir." Yani tam bir filozof sözü.. Ama doğru laf, neme lazım!.

Bu fevkalade şanslı kura bir tehlike içeriyor..

Futbolda her şey olmuyor mu?.

Ya çıkamazsa Galatasaray!. Bu kadar kolay bir guruptan çıkamazsa, nasıl kıyamet kopar, camia da, kulüp de, yönetiminden malzemecisine tüm kadro da nasıl sarsılır, sonra nasıl toparlanır, toparlanabilir mi, bir düşünün..

Oysa zor bir guruba düşseydi, son torbadan..

Çıksa, Zafer!.. Çıkamazsa, normal zaten..

İyi düşünün.. Hangisi şans?.