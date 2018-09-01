Jo Jo, dediğim Zsa Zsa Gabor yazılan ünlü adın okunuşu..

Neyle ünlüydü derseniz, bu yazının sebebi o zaten. Geçenlerde bir hoşluk okudum da bu tatil günü size nakledeyim dedim.

Los Angeles Times gazetesi "Jo Jo, Jo Jojo olmakla ünlüydü" demiş onun için..

Kariyeri değil, kendisi ün, kadının yani..

Günümüzdeki Paris Hilton gibi..

Bizde ayrıca ünü var. İlk kocası Türk diplomat Burhan Belge..

Yani Murat Belge Hocamızın analığı oluyor.

Okuduğum hoşlukta lafları var.

Demiş ki.. "Şefkatli, sevecen, anlayışlı bir erkek arıyorum. Bir milyonerden bunları beklemek çok mu?." Demiş ki.. "Ben evine çok bağlı bir kadınım. Ne zaman bir erkeği terketsem, evi terketmedim." Demiş ki.. "Bir kadın, aşk için evlenmeli..

Buluncaya kadar da evlenmeye devam etmeli.." 99 yaşında ölen Jo Jo, tam 9 defa evlenmişti.