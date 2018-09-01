ABD Başkanı George H. Bush.. Oğlu gene ABD Başkanı George W. Bush..

ABD Başkanı Bill Clinton.. Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal.. Gene Türkiye Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel.. Ve de sinemacı, televizyoncu Türker İnanoğlu..

"Bu isimlerin ortak noktası nedir" desem!.

Şaşırmayın. Hem de çok önemli bir ortak noktaları var.

Hepsinin hayatında "Antonio Marion Gotto" adı, altı çizilerek kayıtlı..

Gotto, hepsinin doktoru..

Hepsini, çok kritik noktalardan döndürdü ve hepsinin yaşamını uzattı.

Bugün 83 yaşında olan Dr. Gotto, Kalp, Damar ve İç Hastalıkları uzmanı.. Ordinaryüs Profesör..

Houston'da üne kavuştu. Ardından dünyaca ünlü Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesine Dekan oldu... Dünyanın dört bir yanında sayısız "Kalp ve Damar Araştırma ve Eğitim Merkezi" kurdu. İstanbul Amerikan Hastanesinde Antonio M. Gotto Kardiyoloji ve Kalp ve Damar Hastalıkları Merkezi var. Sayısız kitap, yüzlerce makale yazdı.

Dünyaya hizmet ediyor yani..

Türker Ağabeyim "Hayatımı kaç defa kurtardı" dediği, Hocayı ülkemize davet etti.

Amerikan Kalp Derneği Ulusal Başkanı ve Uluslararası Ateroskleroz Derneği Başkanı, Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi üyesi Ord.

Prof. Dr. Gotto, şimdi Gökova'da ailesiyle birlikte Mavi Yolculuk yapıyor.

Bakalım onu hangi meslektaşımız yakalayacak?.