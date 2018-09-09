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HINCAL ULUÇ
09 Eylül 2018, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Pazar Neşesi

restoranda otururken, yan masadaki yaşlı çiftin garsona bir hamburger, bir kola ve bir de boş bardak ısmarladıklarını duyar ve merakla izlemeye başlar. , gelen hamburgeri dikkatle ikiye böler. Patates kızartmalarını sayarak ikiye ayırır.
Kolanın yarısını da boş bardağa koyar.
Yaşlı adam yemeye başlarken, kadın elleri kucağında kavuşmuş, oturur.
Genç kadın yaşlı çifte bir hamburger ve bir kola daha ısmarlamayı düşünür.. Önce izin almak ister.
Yaşlı erkek "Ooo!.. Ne kadar nazik ve iyilik seversiniz.
Teşekkür ederiz ama olmaz. Biz 60 yıldır evliyiz ve 60 yıldır her şeyimizi bölüşmüştük.. Her yemeğimizi yarı yarıya yedik.." Genç kız o zaman, önündeki yemeği yemeden, elleri kavuşmuş duran a sorar..
"Peki o zaman siz kendi payınızı ne zaman yiyeceksiniz?." "Şimdi değil" der yaşlı kadın. "Takma dişlerimizi ilk kullanma sırası bugün kocamda.."

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