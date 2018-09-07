



Kendini emekli edip Bodrum'a yerleşen dostum, eski Futbol Federasyonu Başkanı Kemal Ulusu'dan bir mail aldım. Yanında bir fotoğraf..

Önce tepedeki fotoğrafa bakın.. Bu boş, bu leş yerin, yaz boyu yüzlerce gazeteci ve tv kamerasının cirit attığı Bodrum olduğuna inanmanız mümkün mü?.

Türk turizminin "Sözde" İncisi Bodrum burası dostlar!.

Ülkemizin "Güya" en ünlü turizm beldesi Bodrum Yarımadası'nın eylül ayındaki hazin, acıklı, utanması olanları da ağlatan görüntüsü bu..

Şimdi bu resme bakıp uzun uzun düşünmemiz lazım, hepimizin.. En başta da, kendisi, bizzat hem de nasıl turizmci, Turizm Bakanımızın..

Ormanları yakıp, devasa de luxe oteller inşa etmekle turizm bitmiyor, Sayın Bakanım..

3 aylık mevsimle, turizm olur mu, bir?.

3 ay için gelenler, arkalarında böyle bir leş bırakıp dönerlerse, o boş ve leş Bodrum'da insan yaşamak ister mi?. Bağlasan durur mu, iki?

Söyleyecek çok sözüm var, ama şimdi durayım da, sözü Kemal Ulusu kardeşime bırakayım.. İşte bana yolladığı mail.

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