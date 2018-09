Stand Up büyük sanattır ve de çok önemli sanattır.

Çünkü o sanatçılar insanları güldürürler..

Bizimki de sözüm ona stand up yapıyor..

Televizyona çıkıyor. Oturuyor ve konuşuyor..

"Hayaller Van Persie.. Gerçekler tam tersi.." "1.5 yıl sonra salaha kavuşacağız.. Muhammed Salah demiyorum, yanlış anlaşılmasın.." "İbra deyince İbrahimoviç anlaşılıyor.." Bu lafları eden "Komik" ne yazık ki bir sahne sanatçısı değil, Galatasaray Başkanı.

Kulübü acınacak duruma düşürdükten sonra, utanıp saklanacağına ekrana çıkıp espri yaptığını sanıyor.

Alay ettiği Galatasaray camiası, alenen..

Ama o camia gerzek değil Mustafa!.

İbra'yı İbrahimoviç sanıp sanmadıklarını, olağanüstü yetkiler istediğin olağanüstü kongrede oyları ile gösterecekler..

Seni "İbra" etmeyecek ellerin izini, suratında göreceksin kongre akşamı..

Başta Ada, kulübün elinde kalan son malları da satmak için istediğin yetkiler sana verilmeyecek.

Etrafına işini bilen tek kişi almadığın, bilenleri de kaçırdığın bir yönetim var. Sen, kendin itiraf ettin, beceriksizin birisin. "Galatasaray'a hizmet için yönetimde olmak gerekmez" diye sana gelenleri de tersleyip yolladın.

İşte transfer rezaletin meydanda.. İşte takımın hali meydanda..

"Hata bende" diyorsun. "Hata bende" diyen bedelini öder, Mustafa.. Palavrayı bırak. Suçlu isen gereğini yap..

Yalanı da bırak..

"Gomis kendi istedi" diyorsun.. Fener Sousa'yı 12 milyona satarken, onun en az iki misli edecek Gomis'i 6 milyon gibi komik paraya satmanın özürü bu mu?.

Çocuk mu kandırıyorsun "Kendi istedi" diye.

Peki işte Nice Başkanı açıkladı. Belhanda da gitmek istemiş. Hem de Galatasaray'dan aldığı paranın yarısına razı olmuş Nice'e gitmek için.. Onu niye göndermedin. Gitmesin diye 10 milyon Euro gibi bir fiyat istedin.. Gomis'e 6 milyona sat. Belhanda'ya 10 milyon iste.. Niye?. Millet eşek değil Mustafa..

Amacın, Fatih Hocamla birlikte camiayı uyutmak.

Hocanın evladı manevisi Belhanda'yı satmak ister gibi yapıp elde tutmak ki, taraftar kıyameti koparmasın.

İşte o Belhanda ilk onbirde ve gene ihanette..

Vagner Love'ı kiralık iste. Beşiktaş 750 bin euro transfer parası isteyince alama.. Ama Belhanda'yı kiralık isteyene verme. Üstelik 10 milyon euro iste. Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanıyorsun Mustafa?.

"Zam istedi" diye Gomis'i tu kaka ilan ve rezil et.

Ayni zammı isteyen Rodrigues'in teklifini kabul et..

Peki bu ne rezillik Mustafa?. Bunun izahı var mı?

Ekranlarda meydanı boş bulup yalanlar söyledin Mustafa!.

Senin beceriksizliklerini haber yapan Sabah muhabiri Mehmet Özcan'ı da sıkılmadan yalanladın.

Mehmet Kardeşim asıl yalan söyleyenin sen olduğunu dün spor sayfamızda açıkladı.

Madde madde saydı yalanlarını..

Hadi cevap ver!.