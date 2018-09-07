Hiçbir işe yaramayacağını bile bile yazıyorum..

Dünkü Milliyet'te bir başlık..

"Ders almıyorlar.." Gaziantep'te mevsimlik işçi taşıyan bir kamyonet kaza yapmış, 8 kişi ölmüştü ya, geçen hafta..

Bursa'da denetim yapan polisler işçi taşıyan kamyoneti çevirmişler ki, üzeri kapalı kasada tıklım tıklım ve havasız 34 işçi bu defa..

Milliyet'in "Ders almıyorlar" dediği o..

Niye alsınlar ki?.

Bu feci manzaraya polisin kestiği ceza komik. Mevsimlik işçiyi böyle hayvan gibi taşıyanlar milyonlar kazanıyor her yaz. Adamların adı "Dayıbaşı.." İsme bakar mısınız?. Kimin Dayısı bunlar, hele bir düşünün.

Dayıbaşı'nın kamyonu, kırk yılın bir başı yakalanacak da 1000 (Bin) lira ödeyecek.. Ne dersi alacak ki, Dayı?.

Dersi alması gereken İçişleri Bakanlığı.. Hani gene geçen hafta Bulgaristan'da bir kaza olmuş, 17 kişi ölmüştü de ilgili bakan istifa etmişti. Bizde bayramda 142 kişi ölmüş (Hastanede ölenlerle bu rakam kaça çıktı acaba?.) 859 kişi yaralanmıştı.

Bu ülkede "Ben sorumluyum" diyen 1 kişi çıktı mı?.

Bu ülkedeki trafik kazalarının yüzde 99'u kural ihlallerinden.. Çünkü bu ülkede herkes Dayı!.

Neden?.

Çünkü bizde kural ihlal etmek, nerdeyse bedava..

"Bu cezalarla, bu trafik düzelmez" diye bayrak açacak kişi İçişleri Bakanı..

Ama Sayın Soylu, susup oturuyor ve biz yollarda kurban olmaya devam ediyoruz.

Soruyorum İçişleri Bakanına..

Gaziantep'te yedi kişiyi öldüren kazada Dayıbaşı için hangi işlem yapıldı?.

"Yedi can"ın bedeli ne?.