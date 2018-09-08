İki haber de ayni gün hem de, gazetelerin birinci sayfalarında yer aldı, kocaman kocaman..***
İki haberin ortak noktasıydı Asfalt!.
Van'da tarihi köprüye asfalt dökmüşler.
Konya'da asfalt yola kabak çekirdeği sermişler, boydan boya..
Acıklı halimize bir kez daha gülelim diye herhalde..
Van, ülkemizin en popüler turizm
merkezlerinden biri olmaya doğru hızla gidiyor.. Terörle mücadelede çok önemli adımlar atılır, Doğu hızla huzura kavuşurken, yörenin emsalsiz güzellikleri gündeme gelmeye başladı.
Van'da yaşadım. Son zamanlarda da gittim, gördüm, yazdım.. Okurlar bilir. Van emsalsizdir.
Müthiş doğal güzelliklere sahiptir, o efsane gölün sahilleri ve başta Akdamar içindeki adalar, çevredeki ırmaklar, şelaleler ayrı turizm alanlarıdır.
İklim yaz aylarında doğal klimadır. Akdeniz
'de otelin lobisinde oturursunuz, sıcaktan kaçmak için. Van'da güneşlenin, zerre bunalmazsınız..
Van, başka yerde bulamayacağız yiyecekler, benzersiz kahvaltılarıyla ünlüdür.
Van, müthiş elişleri, mücevherleri, antikaları ile dünyaya ün salmıştır. En önemlisi.. Van, tarihtir, kültürdür.. Hazinedir.
İşte bu Van'ı dünya güzeli ilçesi Muradiye'ye bağlayan tarihi Şeytan Köprüsü'ne asfalt dökmüşler iyi mi?. Asırlık taş köprünün muhteşem güzelliğini ve paha biçilmez değerini ziftlemiş benim yönetimim..***
Konya'da ikinci komedi..
Bu defa yola asfalt değil, kabak çekirdeği sermiş, yüzden fazla çiftçi.. Hani maçlarda falan, çıtlarız.. Eğlencelik diye satılır ya.. O kabak çekirdekleri, hasattan sonra kurusun diye, Konya- Karatay yoluna serilmiş.
İki şeritli yol tek şeride inerek.. Bir yanda trafik akıyor. Öte yanda çiftçiler, serdikleri çekirdekleri tırmıkla atarak havalandırıyor ve kurutuyorlar.. Demek yıllardır sürüyor bu iş.. Peki devlet nerde?. Van'da nerdeyse, Konya'da da orda..
Hürriyet resmin tepesine "Asfalttan sofraya" diye başlık atmış. Ne sofrası.. Siz hiç sofrada kabak çekirdeği gördünüz mü, dostlar..
"Asfalttan ağza.." Yani hadi yolu tıkamak serbest bu ülkede.. Çünkü "Trafik" deyince bura dağ başı, herkes biliyor.. Peki ya sağlık!.
O asfalttan kabak çekirdeğine yapışan zift taneleri, aynen ağza, ordan mideye, ordan bünyeye..
Gidin danışın bakalım doktorlara, durum nedir?.
Tarihe asfalt dökmek uygarlık..
Asfalta kabak çekirdeği sermek sağlık!. Yuvarlanıp gidiyoruz işte..***
Van ve Konya valileri bu haberler üzerine telefona sarılıp gazeteleri aradılar mı acaba?.
Beni ararlar mı dersiniz, pazartesi günü.. Umut fakirin ekmeği.. Tabii üzerine asfalt dökülmemişse..