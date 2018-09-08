İki haber de ayni gün hem de, gazetelerin birinci sayfalarında yer aldı, kocaman kocaman..

İki haberin ortak noktasıydı Asfalt!.

Van'da tarihi köprüye asfalt dökmüşler.

Konya'da asfalt yola kabak çekirdeği sermişler, boydan boya..

Acıklı halimize bir kez daha gülelim diye herhalde..

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