Geçen cuma gecesi Harvard Cafe'de yemekteyiz, dostlarla.

Sık gittiğim cıvıl cıvıl bir yer..

Yolun kenarındaki ağaçların altında masamız.. Birden bir keskin koku..

Bre aman.. Hem de burda..

Ve anında fark ettim ki, bahçe çiti görevi yapan ağaçların arkasında, yolda Beşiktaş Belediyesi çöp kamyonu var.. Hem de cuma gecesi saat onda, yani tatil gecesi yemek saatinde, bahçenin yarım metre yanında çöp kamyonu olur mu?.

Beşiktaş Belediyesi'nde oluyor, artık..

İstanbul'a el koymak isteyen Mustafa Sarıgül, CHP'nin garanti ilçelerine, o oy çoğunluğunu sağlayan başkanları temizletip, yerlerine kendi adamlarını koydurdu ya..

İşte Beşiktaş bu halde şimdi. Önce Sarıgül'ün sağ kolu Hazinedar, adı yolsuzluklara karıştığı için görevden alındı.

Şimdi biri geldi. Adını bilmediğim ilk belediye başkanı Beşiktaş'ın 1980'den beri..

Onun yaptığı da bu..

Tatil gecesi, dostları ile bir bahçede yemek yiyenlere saldığı leş kokusu ile "Bakın gece gündüz çalışıyorum" diyor..