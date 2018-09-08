Gazete kağıdı sorunu sadece bizde değil.. Amerika'da bile sıkıntı yaratmış iyi mi?. İşte Los Angeles Gönüllü yazarımız Safter Yılmaz'dan gelen not!.

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Türk lirasının değer kaybetmesi ile ithal kağıt kullanan Türkiye'deki gazetelerin bazılarının ekonomik sıkıntıya girdiği haberlerini takip ederken, Amerika'da da son günlerde yoğunlaşan gazete kağıdı fiyatları ile ilgili bir haberleri özetlemek istedim... Her yıl 2milyon 400 bin ton olan ihtiyaçlarınınyüzde 60'ını Kanada'dan karşılayangazeteler, 1 milyar 210 milyon dolarödüyorlar..Yirmi yıl önce Amerika da 15 kağıt fabrikası varken bunlar Kanada ile rekabet edemedikleri için birer birer kapandı,Bunlardan biri Trump yönetimine baş vurarak Kanada'nın gazete kağıdında damping yaptığını belirtip, gümrük vergisi konmasını istedi.. Bunun üzerine yüzde 22 damping vergisi koyan Trump yönetiminin kararını Amerikan Uluslararası Ticaret Komisyonu bozdu. Sadece bir şirket için yüzde 16'ya indirdi. Kanada kağıdı imal eden ve ihraç eden diğer şirketlerin vergisini ise kaldırdı..Komisyon kararında Kanada'nın zengin ve uçsuz ormanlara sahip olduğunu ve gazete kağıdını bu yüzden ucuza mal ettiğini, Kanada hükümetinin kağıt fabrika ve ihracatçılarına destekte bulunmadığını açıkladı...Öte yandan, kağıt fiyatlarındaki artış yüzünden birçok gazetenin dijitale geçtiği ve bu yüzden de Amerika'nın gazete kağıdı ihtiyacının önümüzdeki yıllarda azalacağı da belirtiliyor.