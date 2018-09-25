Yerli Mallarını ayırmak için bir logo yapmışız.. Logo, bakınca ne olduğunu anlatır. Bizim logo ruhsuz ve anlamsız geldi bana.. Eskiden TM yazardı. "Türk Malı.." Şimdi olmuş "Yerli Üretim.." "Türk" olmuş, "Yerli".. "Mal" olmuş, "Üretim.." Niye?. Türk lafından mı çekindik..

Yahu biz bin yıldır çarşıya çıkınca "Mal" alırız. "Üretim" değil..

Logoyu birbirini tutan "Güya" iki el tamamlıyor..

Yani mesele "Yerli Üretim"i desteklemek, yerlisini alırsak, el ele vermiş olacağımızı göstermek ve teşvik etmek demek oluyor, Logoya göre..

O zaman, THY ekibini giydirmeyi niye bir İtalyan'a havale ettik.. Türk modacıları dünya çapında ün yapar ve dünya yıldızları giyinmek için bizim tasarımcıların peşinde koşarken, hem de bir yarışma açmaya bile gerek duymadan, üzerinde güneş batmayan tek Türk Şirketi THY'yi bir İtalyan'a sipariş etmek İtalyan'a el uzatmak olmuyor mu?. Kim yaptı bu "İtalyan" seçimini..

İsim versin THY bana.. Herkes soruyor zaten. THY tıss.. Ali Genç gitti, THY Basın Bürosu da bitti sanki..

Ayrıca..

Ben bu İtalyan'ın renk ve tasarımlarını da beğenmedim.