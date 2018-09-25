Ben ortaokula Antakya'da başladım.

Ağbim liseye.. İkişer yılımızı orda okuduk.. O zaman gümrükleri asker bekler, kaçakçılarla özel "Gümrük askerleri" savaşırdı. Piyade babamı geçici "Gümrük Subayı" yapmış, Kilis'ten sonra Hatay'a göndermişlerdi.

Babam Gavur Dağları'nda çatışmadan çatışmaya koşarken biz o dünya cennetinde iki yıl yaşadık.. Öyle gömülmüşüz ki anılarımıza, ağbimle hep "Bir Hatay gezisi yapalım. O günleri yeniden yaşayalım" dedik yıllardır, olmadı da olmadı..

Benim gidemediğim Hatay, şimdi bana geliyor, iyi mi?.

Yarın, yani çarşamba günü İstanbul'da, Maltepe sahilindeki geniş alanda "Hatay Günleri" başlıyor..

Hüseyin Yayman'ı "Kültür Bakan Yardımcısı" iken tanıdım. Müthiş yaratıcı bir adamdı. Hemen kaynaştık.

Dost olduk.. Milletvekilliğini seçti.

Bakanlık kaybetti ama Hatay kazandı.

Dünya çapında bir turizm merkezi olan Hatay yakında bu ülkenin en çok turist çeken yöresi olursa şaşmayın..

Antik çağlar ve İnanç Turizmi deyince hele, bu tarihsel "Üç Dinin Buluşma Yeri" nasıl emsalsiz, nasıl benzersizdir, iyi bilirim!

Yayman Kardeşim "Farklı etnik kimliklere ve birbirinden çok farklı inançlara sahip vatandaşlarımız binlerce yıldır Hatay'da barış içinde yaşıyorlar.

İstanbul'daki Hatay Günleri, Hataylılar'ın kardeşlik temelinde birlikte yaşama kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaktır. Hatay inanılmaz derecede medeniyetlerin birleşimidir, birikimidir. Hatay'ın sosyal ve kültürel değerlerini herkes görmeli ve yaşamalıdır. UNESCO'nun dünya mirası öneri listesinde yer alan, dünyanın ilk kilisesi Saint Pierre Hatay'dadır. Papalık bu kiliseyi, haç yeri ilan etmiştir.

İçinde 500 yıllık el yazması bir Tevrad olan Antakya Sinagogu da Yahudilerin kutsal yeridir.

St. Simon manastırı ile birlikte, dünyanın en büyük ikinci mozaik sergileme alanına sahip arkeoloji müzesi de Hatay'dadır, Türkiye'nin ilk tıbbi aromatik bitkiler müzesi, zengin mutfağı ve daha birçok özelliği ile Hatay mutlaka gidip ziyaret edilmesi gereken bir ildir" diyor.

Hepsini bilirim..

Dahası..

Hatay Türk-İslam tarihi açısından da çok önemli. 638 yılında Ebu Ubeyde Bin Cerrah tarafından fethedilen ve İslamiyet ile tanışan ilk yerleşim yerlerinden biri.. Habibi Neccar ve Beyazidi Bestami Hazretleri Antakyalı..

Maltepe sahilinde kurulacak stantlarda zengin Hatay mutfağı da ziyaretçilere sunulacak. Sini kebabından kâğıt kebabına, oruktan, künefeye kadar Hatay'a özgü yemeklerin yanı sıra zeytin, zahter, defne sabunu gibi yüzlerce yöresel ürün de orada olacak.

Yani.. Çarşambadan pazara, bir zaman bulup ailecek Maltepe sahiline gidin ve harika bir gün geçirin.. Hem de harika lezzetli bir gün. Erken davranırsanız, bir gün daha gitme fırsatı bulursunuz!.