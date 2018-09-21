Günlerdir, dilimden düşmüyor, İzmir'de geçirdiğim harika günleri anlatıyorum ya.. Ama sitemlerim de var.. Başta sevdiğim ve bugüne dek başarılarını alkışladığım Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olmak üzere, bazı İzmirlilere..

İlk sitemim ilk geceden..

Yoldan geldik, benim klasik ikametgahım Kaya Termal'e indik.. Geleneksel "Hoş geldiniz" poğaça ve limonatalarımızla karşılandık. Ağbim ve Ünal dostum (Ersözlü), ilk gecenin programını yapmışlar..

Önce Fuar'da o çok alkışladığım Folkart Akademi gençlerinin oynadığı bir müzikal kabare kolajı izleyeceğiz. Ardından o benim efsane Mogambo'ma geçip bir başka efsane Alpay'ı dinleyeceğiz..

Harika bir Fuar Gecesi değil mi?.

Değilmiş meğer..

Fuar Açık Hava'ya gittik ki, eski tas eski hamam.. Hâlâ o feci dengesiz merdivenler.. Hâlâ o feci, insanı çıldırtan işkence koltukları.. Efendim, sil baştan yapılacakmış da, şuymuş da buymuş da.. Ben özür ve vaat dinlemekten bıktım..

Yahu alt tarafı bin tane plastik koltuk. Hangi işadamına telefon etse Aziz Başkan, yaptırır koyar oraya.. O merdivenleri de belediye ekipleri düzeltir yahu..

Bir emir verse 10 gün sürer.. Üç yıl önce yazdım, söyledim.. Üç yıldır İzmir halkı işkence çekiyor o tiyatroda.. Ayıptır yahu..

Oyun başladı.. Zeki/ Metin Devekuşu Kabare devrinden kalmış Kandemir Konduk skeçlerinden kolajlar..

Folkart Akademi müthiş iş yapmış.. Bora ve Volkan Severcan Kardeşleri alkışlamam, bu yatırımı yapan Mesut Sancak dostumu da kutlamam gerek..

Ama o yanlış olmasa.. O neşeli müzikler, çok hoş danslarla ve müthiş oyunculukla sunulan skeçler, 18+ türünde.. Oysa Fuar geceleri her yaştan ailelere açık.. Etrafta çocuklar koşuşurken 18+ oyun olur mu?.

Severcan Kardeşler geçen yıl da yanlış seçim yapmışlardı..

Yapmayın dostlarım.. Nasıl oynadığınız kadar, nerde ve kime oynadığınız da önemli..

İyi bitirelim bu konuyu.. Bu Akademi'den çok iyi sanatçılar çıkacak.. Eğitim de harika, genç yetenekler de..

Mogambo, Modern Folk Üçlüsü menecerliği yaptığım 70'li yıllarda İzmir Fuarı'nın romantizmiydi. Kübana gençleri coştururken, Saffet'in Mogambosu'nda palmiyeler altında duygu dolu saatler yaşanırdı..

Bir de 50, tam 50 yıllık dostum, kadife sesli Alpay olunca..

Heyecanla daldık Mogambo'ya.. Yerlerimize otururken, ağbimle göz göze geldik. Hiç konuşmadık ama gözlerimiz anlaştı. Anında doğrulduk ve Mogambo'yu terk ettik..

Neden?.

Ertesi gün Yeni Asır'da koca bir manşet vardı..

"İzmir Alpay'ı dinledi.."

Aynen öyle oldu, Yeni Asırlı editör arkadaşım.. İzmir dinledi Alpay'ı. Mogambo'ya fuara gelmeye gerek yok.. Bir ses düzeni kurmuşlar, 145 desibel.. Yahu diskoda olmaz bu gürültü.. Hele Alpay.. Hele Mogambo..

Alpay'ın kendisi nasıl fark etmedi, nasıl katledildiğini?.

O Fuar'ı yıllar sonra yeniden canlandırmak.. İçini sokaklarında yürünmez hale getirecek kadar doldurmak müthiş başarı.. Kocaoğlu Başkan'a da, sponsor Folkart'a da alkış.. O ayrı..

Ama biraz itina, biraz titizlik istiyoruz artık!.