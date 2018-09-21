Küçük Temel- Ben tombul suratlı bir yaşlı adamım!. Babaanne- Ne dedin sen?. Küçük Temel- Ben tombul suratlı bir yaşlı adamım!. Babaanne- O ne demek, o?. Küçük Temel- Herkes babama benzediğimi söylüyor da..
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