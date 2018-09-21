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HINCAL ULUÇ
21 Eylül 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

Küçük Temel- Ben tombul suratlı bir yaşlı adamım!.
- Ne dedin sen?.
Küçük Temel- Ben tombul suratlı bir yaşlı adamım!.
Babaanne- O ne demek, o?.
Küçük Temel- Herkes babama benzediğimi söylüyor da..

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