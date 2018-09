"Tatilin en güzel tarafı dönüşüdür" diyebiliyorsanız eğer?.

İşte size bir mutluluk tarifi daha..

Harika bir hafta geçirdiğimiz İzmir'den dönerken Ercan'la ne kadar keyifliydik yollarda..

Evime varınca keyfim daha da arttı.. Bahçeme girdim ki, 8 tane bıraktığım kediler, 17 olmuşlar.. İki hamile vardı giderken.. Biri dört doğurmuş, öbürü beş. Dokuz doğurmuşlar yani beni beklerken.. Nasıl hoş bir karşılama oldu..

Hafta sonuydu geldiğim.. İple çektim ki, pazartesi olsun, ofisime de kavuşayım.. Bilgisayarımın başına oturayım, size de kavuşayım..

Sihirli sözcük, "Kavuşmak!." Ayrılıkların en güzel yanıdır, kavuşmak..

Birlikte olmanın değerini, keyfini, mutluluğunu, ayrılınca anlar insan.. Kavuşunca da doruk yaparsınız..

Şimdi öyleyim işte.. Çocuklar gibi heyecanlı..

Çocuklar gibi coşkuluyum.. Her şeyi birden yazmak istiyorum, size. Anlatacak o kadar şey var ki..

Hepsini yazmaya kalksam kitap olur..

Benim güzel memleketim..

Benim güzel dostlarım.. Benim güzel yakınlarım, ailem.. Anılar..

Anılar.. Anılar.. Unutulmaz anılar..

Ama en güzeli "Eve dönüş.." "East or west, home is the best" Holly'nin bana ilk alıp duvarımıza astığı yazıydı. Birlikte gittiğimiz Amerika'da çok evin duvarında gördüm bu mini posteri..

"İster Doğu, ister Batı.. En iyisi yuva" diye çevirebilirsiniz. Şair olsam, kafiyeli bir şey bulurdum belki..

İşte bütün o harika anıları kucaklayıp eve dönmenin keyfi başka.. Sizlere kavuşmanın heyecanı bambaşka..

İzmir'de ağabeyim Öcal'la beraberdik..

Dönüşte, kardeşim Kemal'i evde buldum..

Benden evvel gelmişler.. Onlar telaşlı.. Biricik kızları, aslında üçüncü kuşaktaki tek kız Zeynep bu hafta sonu evleniyor.. Kemal'le Nükhet telaşlı olmayacak da kim olacak?.

Serpil'i verdiğimiz günleri hatırlıyorum da..

Aile gibi bir hazine var mı?.

Dünyanın en zengin insanıyım dostlar!.

Ya "Dostlar?." İzmir'de harika dostlarımız vardı.. Harika saatler yaşadık birlikte.. Neşe dolu, keyif dolu..

Geldim. Bu defa İstanbul'daki dostlar doluştu eve.. Maç ekibi tabii..

Sanki bir hafta değil, bir asır evvel ayrılmış gibiydik. Dostluk bu işte..

..Ve al sana bir zenginlik daha.. Ne dostlarım var benim..

Yüce Tanrım ne cömert davrandın bana..

Ne harika bir ailem, ne harika dostlarım oldu!.

Gittiğim yerde mutlu oldum. Eve dönerken mutlu oldum.. İşe gelirken mutlu oldum..

Teşekkürler.. Teşekkürler.. Teşekkürler Tanrım!..

***