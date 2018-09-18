Pazar öğleden sonra Adebayor'u seyretmeye doyamadım.. Yani hele büyük takımların koçu olsam, mesela, Fener'in, Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın, bu hafta bir idman sonrası bütün kadroyu toplar, onlara Başakşehir- Antalyaspor maçındaki Adebayor'u izletirdim..

Adam 34 yaşında ve sahada basmadık yer bırakmıyor.. Adam 34 yaşında ve sahada yapmadık iş bırakmıyor..

Hagi'den, hâlâ özlemini çektiğim Hagi'den bu yana gördüğüm en ama en seyrine doyulmaz futbolcu..

Topla şiir yazıyor.. Alışı.. Sürüşü.. Adam eksiltişi.. Oyunu kuruşu.. Kısa ver kaçları..

Oyunu açan muhteşem uzun çapraz pasları..

Asistleri.. Gol vuruşları..

Adamda yok yok.. Nasıl yumuşak, nasıl rahat..

..Ve nasıl takım lideri..

Ve de.. Toplu, ya da topsuz hızı..

34 yaşında bir adamda bu hız.. Bu hırs.. Bu futbolu sahanın her yanına dokumak!..

Hayatı roman olur.. Film olur..

Örnek mi?.

Bu müthiş futbol sanatçısı (Oyuncusu değil, sanatçısı), Togo'da doğmuş ve dört yaşına kadar yürüyememiş, iyi mi?.. Annesi kucağında tüm Afrika'yı dolaştırmış, yürütmek için..

Doktorlardan, kabile büyücülerine..

Dört yaşında bir pazar sabahı, oğlunu gene kucağına alıp kiliseye götürmüş beraberinde..

Adebayor anlatıyor bir Fransız gazetesine, Monaco'da oynarken..

Arka sıralarda annesinin yanında otururken, çocuklar kilisenin avlusunda top oynuyorlarmış..

Neşeli sesleri geliyormuş içeri.. Sonra biri öyle vurmuş ki, top kilisenin kapısından içeri düşmüş..

"Bilin bakalım topu fırlayıp kim aldı" diyor Adebayor?.

O yürüyemeyen çocuk topa sahip olmak için bir fırlamış ki yerinden..

İşte Mucize!.

O gün bugün, hayatı top.. 15 yaşında Metz alt yapısında başlamış futbola..

Sonra Monaco.. Sonrası tarih.. Arsenal..

Manchester City.. Tottenham.. Real Madrid.. Togo Milli Takımı..

Bu büyük sanatçı, bir resital sundu Antalya önünde..

Seyretmeyenler çok şey kaçırdılar..

Hafta sonu Galatasaray'ı, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi seyrettik arka arkaya arkadaşlarla.. 14'erden, 42 "Üç Büyük Takım Futbolcusu" izledik.. Bu 42 içinde inanın "Yarım" Adebayor yoktu, yaratıcılığı ve verdiği seyir zevki ile..

"Büyük futbolcu nedir, nasıl oynar" dersi verdi, Büyük Usta..

"Niçin Büyük" sorusunu da yanıtladı sahada..

Abdullah Avcı Hocama teşekkür ederim, böyle bir güzelliği, maç 3-0 olduğu halde kenara almadığı ve bize 90 dakika izleme şansı verdiği için..

O harika asistten sonra 88'inci dakikadaki o olağanüstü efsane golü bu sayede izledik, Hocam..