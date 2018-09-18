Adam utanmadan resmimi de kullanıyor..

Utanmaz sahtekârın biri, benim adıma Twitter hesabı açmış sosyal medyada.. Okurlarım bilir.. Benim sosyal medya ile hiç ama hiç alakam yoktur.

Bunu sık sık yazarım da.. Buna rağmen son günlerde gene biri türedi..



Resimde gördüğünüz gibi tweet yağdırıyormuş, dostlar haber verdi.. Hadi bu masum.. Ama adamın ne yapacağı belli olmaz..

Sakın, ama sakın inanmayın..

Benim ne tweet, ne instagram hesabım var.. Sabah.com.tr içinde yazılarımı okumanız için gazete bir facebook hesabı açmış bütün yazarlara..

Ona da bakmam, okumam. Bir internet hesabım var. Köşemde yazılı. Mailleriniz Yasemin'e gelir.

Acil olanları o hesaptan cevaplarım.

Hepsi o.

Ötesine sakın kanmayın.. Sakın inanmayın..

"Hıncal Uluç imzalı ne gelirse gelsin, sosyal medyadan aldırmayın.

Vaktiniz varsa "Utanmaz yalancı" diye yanıt verip, yüzüne tükürün, Sevgili Okurlarım!.