"Tolga" dediğim Candaş Tolga Işık..

Son zamanlarda en keyifle okuduğum yazarların başında geliyor..

Sosyal medyanın nabzına göre şerbet verip tıklanmak için inanmadıkları şeyleri yazan ve sürdürenler fena halde midemi bulandırırken, Tolga'yı okudum cumartesi sabahı Posta'da..

Hatunun biri Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi için, canlı yayında "Veririm 3 bin 750 lira..

Parasıyla değil mi. 'Gel kardeş' der öperim" demişti ve sunucu hatun dahil kimsenin gıkı çıkmamıştı. Ben de tatilde sinirlenmiş- tim bu sessizliğe..

Candaş "Televizyonda herhangi bir erkek çıkıp da bu iki hanımefendiden birisi için 'Veririm 3 bin 750 lira öperim' diye bir cümle kursa, başına ne gelirdi?.

Başka sorum yok." diyor.

Ben de altına imzamı atıyor ve Sosyal Medya Yaygaracılarına özellikle soruyorum.

O lafı mesela Talat Bulut etseydi, haa?..