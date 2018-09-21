Çok güzel konser haberlerim var size gene..

Biri cumartesi gecesi.. Yani yarın, Açık Hava'da.. Adı bile güzel..

"Senfonik Divalar!."

Solist Nilüfer.. Türk Popun "Hakkıyla" Divalarının başında gelir.. Peki niçin Senfonik.. Çünkü Nilüfer'e Alper Kömürcü yönetiminde bir senfoni orkestrası eşlik edecek, bakar mısınız?..

Bir de müthiş konuk sanatçı var.. Murat Karahan.. Dünyaca ünlü tenorumuzla düetler de yapacak, doyulmaz Nilüfer..

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İkinci "Kaçmaz" gene Açık Hava'da.. Bu defa pazartesi.. Ne yazık pazartesi.. Çünkü o gece Fener- Beşiktaş derbisi var.. Bu konser hele 7 bin kişilik bir mekânda konser düzenleyenler gün seçiminde niye titiz olmazlar..

Bu müthiş gecede, hem de benim gibi "Müzikal Delisi" biri olamayacak şimdi..

Ekibe bakar mısınız?.

Müzik Direktörü Tuluğ Tırpan.. Reji Onur Turan.. Koreograf Nur Sonbahar.. Kostüm Arzu Kaprol..

Zuhal Olcay, bu ülkenin en müthiş Evitası Zuhal başta, solistler, Aslı Gökyokuş, Ayça Varlıer, Erdem Yener, Evrencan Gündüz, Fatma Turgut, Ferman Akgül, Gripin, Özge Borak, Özge Fışkın, Seran Bilgi, Şehnaz Sam..

Yedi yıldan beri, Açık Hava'da harika müzikal geceleri düzenleyen Nurcan Karaca'nın adı garanti belgesi..

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