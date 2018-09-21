Dönülmez akşamın ufkunda açılan geniş kanatlı kapıdan geçip ardındaki güneş batmayan sonsuzluklara giden Yahya Kemal'i, ölümünden 60 yıl sonra anmışız..

Uluslararası bir şiir şöleniyle anmışız. Türk, Makedon, Azeri, Kosovalı, Kerküklü, Gagavuz, Bulgar ve Batı Trakya Türkü, şairler ve şiirseverler katılmış..

Duymadınız mı?. Şaşmayın. Ben de hiç duymadım..

Çünkü Yahya Kemal'i ananlar, her semtine ayrı bir şiir yazdığı İstanbullular değil..

Üsküplüler anmış Koca Kemal'i.. Orda doğmuştu ya.. Onlar düzenlemişler geceyi..

Benim 50. Meslek Yılı gecemi harika düzenleyen Faruk Şüyun kardeşim..

Kemal benim doğum günümde, 1 Kasım 1958'de ölmüştü.. Ancak sen yaparsın, ona yakışan bir "60. Anma Yılı" gecesini..

Hadi sıva kollarını..