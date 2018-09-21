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HINCAL ULUÇ
21 Eylül 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Ferdi Merter!..

Kıymeti bilinmeyen bir sanatçı, yakın dostumdu benim Ferdi Merter.. Benden birkaç ay büyük, hepsi o kadar.. Gene kıymeti bilinmeyen Enis Fosforoğlu'nun da kardeşi.. Gene kıymeti bilinmeyen Renan Fosforoğlu'nun oğlu.. Hepsiyle yakındık. Aileyi severdim. Ferdi'nin kızı Almula dahil..
2004'te, dünyada olay yaratan "Vagina Monologları" adlı oyunu, çevirmiş, yönetmiş ve oynamıştı Almula..
Şubattan beri hastaymış Ferdi. Kurtaramamışlar..
"Mişli geçmiş"le anlatıyorum. Çünkü bu ülkede, sanatçı kadar çabuk unutulan bir millet yoktur..
Başımız sağ olsun, Enis.. Almula.. Sevenleri..

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