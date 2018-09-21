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HINCAL ULUÇ
21 Eylül 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Haber kanalı mı?.

"Habersiz haber kanalları ülkesi" demek geliyor içimden bu ekranlara baktıkça..
Yahu tepende CNN gibi, dünyanın en büyük, en yaygın haber kuruluşunun logosu var..
Çarşamba günü saat "19.00 suları.. CNNTurk'u açtım.. "Ne var, ne yok merak ediyorum. Alt yazılara baktım..
Şampiyonlar Liginde Lokomotif 'yı 3-0 yenmiş.. Zaten 10, 15 güya en yeni, en son haber geçiyor alt yazılarda, biri bu.. Bir gece evvelin maçı.. O sabah çıkan bütün gazeteler zaten tam sayfa, maçı, eleştirileri, maçtan sona konuşanları vermiş. Bunlar 19 saat sonra seyirci ile alay ediyorlar.
"Galatasaray: 3- Lokomotif: 0'mış yahu.. Vay canına!."
Hay haberiniz başınızda parçalansın sizin.. Bu kanaldan sorumlu olan, bu kanalı izleyen tek kişi yok mu, Demirören gurubunda.. Hani durmadan adam atan gurup var ya, orda?.
Maçtan sonra, gazetelere yetişmeyen, onlarda yer almayan bir gelişme bulup onu "Haber" yani "H-A-BE- R" yapmak çok mu zor yahu..
Mesela o sabah çıkan Rus gazeteleri ne demiş?. Moskova'da muhabiriniz var yahu.. Cep telefonu 7 tık, karşında..
Ama kimin umurunda?. Söyler misiniz, kimin umurunda "HABER" o Haber (!) Kanalında?.

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