Cumartesi gecesi Yılmaz Erdoğan'ın BKM Mutfak'ta yönettiği çalışmalarla yetişen 2. Kuşak genç sanatçıları kendi yazıp, yönetip oynadıkları skeçlerde izlemiş, bayılmış ve Erdoğan Kardeşlerin, 2 binli yıllarda başlayan o büyük kültür ve sanat hizmetlerine değinmiştim.

Dün Mustafa Erdoğan'dan haber geldi.

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Avustralya turnesi kapsamında gittiği Avustralya'da, iki gösteri yapmış..

Melbourne Convention & Exhibition Center (MCEC) ve Sidney Big Top Sydney salonlarında yaklaşık 4 bin kişi izlemiş, Ay Yıldızı.. Düşünebiliyor musunuz!.

Aradım Mustafa'yı kutlamak için..

"Ama özledik" dedim.. "Ben 20 kere en az izledim ama her gece izlesem doymam..

Anadolu Ateşi ve de Troya'yı.. Hele 'Troya Yılı'nda o muhteşem Troya Gösterisini biz de gururla, heyecanla, coşkuyla izlemeliyiz." "Tamam ağbi" dedi Mustafa.. "Anadolu Ateşi, Avustralya turnesinin ardından Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Konya, Ankara, Antalya, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep'te sahne alacağız.." Harika Mustafa kardeşim harika.. Ama Troya'yı da isteriz. Tam da bugünlerde, Troya nasıl isteriz bir bilsen!."