Hem Mülkiye'den, hem de Gelişim Nokta'dan kardeşim Tuğrul Eryılmaz'ın kitabındaki medya ile ilgili sözleri gündem yarattı.***
Kafamız uymaz ama, Tuğrul'u gazeteci olarak çok beğenir ve severdim. Gelişim sonrası bir daha karşılaşmadık.
Kitabını, hele de imza gününü duyunca çok sevindim.
"Gider hem kitabı alır, hem de Tuğrul'a sürpriz yaparım" dedim..
Gittim ki.. Meğer günü yanlış not etmişim. Ben pazar gittim, imza cumartesiymiş.. Eee!..
80'e merdiven, kolay mı?.
Bu arada Oray Eğin kardeşimden bir sms geldi. Kitapta Tuğrul benden de söz etmiş..
Şöyle..
Nokta'da Hıncal Uluç
'un tavrı bize hiç dostane olmadı.
Gerçi belki haklı da, çünkü biz şuna karar vermiştik zaten:
"Bu adam sağcı." Konuşmalarından anlıyorsun... Hıncal Uluç sağcıydı ama bazı haberler konusunda o kadar doğru şeyler söylüyordu ki. Ondan mesleğe dair bir sürü şey öğrendim.
Hiç unutmam, ekonomi sayfası yapacağız. İşte kapitalizmden başlıyorsun da dolar şöyle de, enflasyon, deflasyon, hiç unutmuyorum Hıncal şunu demişti:
"Bakın arkadaşlar, siz benim cebimden kaç lira çıkacak, benim cebime kaç lira girecek, bunu söylemezseniz isterseniz dünyanın en güzel ekonomi sayfalarını yapın hiç kimsenin umurunda olmaz." Bu çok doğruydu tabii.
Hatta ne demişti, "Sinemaya gitmesini bile katmayın. Kaç ekmek alacak, kaç alamayacak bunu söyleyin." Bunlar hakikaten bizim ideolojik kaygılarımızın yanında çok kafa açan şeyler.***
Tuğrul solun en ucunda gibi. Ötelerinde bir Maocular var. Bu şu demek, o yıllar kafasında..
"Senin sağında duran herkes sağcıdır.." Babası dahil sağ partilere hayat boyu oy vermemiş Hıncal Tuğrul'un sağında olunca..
Ama derim ya, benim duygularımda fikirler rol oynamaz. İnsanlığına, adamlığına bakarım
. Tuğrul'u müthiş
heyecanı, kıvrak zekâsı ve yaratıcılığı
ile sevdim. Bir kötülüğünü
de hiç görmedim.
"Bize tavrı hiç dostane olmadı" fikrine nerden ulaştığını merak ettim doğrusu.. Yüz yüze gelirsek soracağım..
Konu gazetecilik olunca, Babası, ağbisiyle kavga etmiş adamım ben. Kızmak, eleştirmek ayrı.. Kin tutmak, düşman olmak ayrı.. Gelişim yuvamdı benim. Ordaki herkes de kardeşim..
Tuğrul en baştakilerden..