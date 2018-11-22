Hem Mülkiye'den, hem de Gelişim Nokta'dan kardeşim Tuğrul Eryılmaz'ın kitabındaki medya ile ilgili sözleri gündem yarattı.

Kafamız uymaz ama, Tuğrul'u gazeteci olarak çok beğenir ve severdim. Gelişim sonrası bir daha karşılaşmadık.

Kitabını, hele de imza gününü duyunca çok sevindim.

"Gider hem kitabı alır, hem de Tuğrul'a sürpriz yaparım" dedim..

Gittim ki.. Meğer günü yanlış not etmişim. Ben pazar gittim, imza cumartesiymiş.. Eee!..

80'e merdiven, kolay mı?.

Bu arada Oray Eğin kardeşimden bir sms geldi. Kitapta Tuğrul benden de söz etmiş..

Şöyle..

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