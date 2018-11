Bütün bir ulusu aptal yerine koyup, hiçbir şey yapmadan benim milletimin milyonlarıyla gününe gün katan Lucescu nam zat, bugünden tezi yok, derhal kovulmalı..

Ya da, Fatih Terim gibi bu ülkenin hem kulüp, hem ulusal takımlarında büyük başarılar elde etmiş bir hocayı, hem de dağlar gibi tazminatı göze alarak kovmakta tereddüt etmeyenlerin işine derhal son verilmeli..

Bu ülke bu Luce'yi de hak etmiyor, onu göreve getiren ve bunca rezilliğe rağmen hâlâ görevde tutanları da..

1. Adam benim ülkeme hakaret etti.

"Bu ülke Çavuşesku'nun Romanyası'na döndü" diye fevkalade aşşağılık bir benzetme yaptı. Sonra kalktı, tam da Çavuşesku'nun Romanyası gibi yönetilen bir ülkeye gidip senelerce orda, ekmek elden, su gölden yaşadı.

Çavuşevku Romanya'sı benzeri imkanlarla kurulan Shakhtar takımını, ortada rakip bırakılmadığı için yıllarca şampiyon yaptı. Bir zamanların Rus Milli Takımı kulübü Dinamo Kiev ve bir zamanlar Romen Milli Takımı Kulübü Steaua Bükreş gibiydi, Ukrayna Milli Takımı gibi olan Shakhtar da..

Ülkemi aşağılayan bu adama artık bu ülkede çalışma izni verilmemeliydi. Ama hep baş tacı edildi. Türk spor medyasıyla arasını iyi tuttuğundan, Üç Büyükler ve Milli Takıma ne zaman hoca gerekse "Lucescu geliyor" diye zarf atma haberleri yapıldı. Luce yıllarca hep gündemde tutuldu. Sonunda Dursun ve Yıldırım Beylerin bu adamın hem de ayağına kadar gitmesi sayesinde bir kez daha "Bulunmaz Bursa Kumaşı" olarak Milli Takımın başına, yılda 2.5 milyon euro artı her türlü masraflar anlaşmasıyla getirildi.

2. Luce denen "Boncuklu" adam Milli Takıma tarihinin en kötü dönemini yaşattı. Herkesi kör, âlemi sersem sanarak her defasında kendisinden başka herkesi suçladı. Göbek bağı Luce ile kesilmiş medya üzerine gitmedi. Öyle ki, adam saçmaladı.

Onu bile vurgulamadı. Örnek.. "Son dört maçı da domine ettik. Harika oynadık, ama golü atamadık" dedi, basın toplantısında..

"Türk futbolunun bu seviyeye düşmesinin sorumlusu ben değilim" dedi, ayni basın toplantısında..

Bu basın toplantısını Luce için çok ballı başlıklarla manşete çeken basınımızda tek kalem bu çelişkiye dikkat çekti mi?. Tek yazar "Rusya ve İsveç'i dört maçta da domine edecek (Domine etmek, maça tek başına hâkim olmak, rakibi ezmek anlamına gelir, sporda.) kadar harika oynadı ise, 'Bu seviyeye düşmesi' ne demektir" diye sordu mu?

3. Herkesi kör, âlemi sersem sanan 73 yaşındaki Luce, "Ben genç bir takım kuruyorum, sabır" dedi.. Yani "Üç sene ikişer buçuktan 7.5 milyon euromu alayım. Sonra bir üç sene daha uzatalım, 7.5 daha alayım.

Ben 80 yaşıma girer emekli olurum. Ötesi sizin işiniz" dedi alenen. Ve de herkesi sersem sanma düşüncesi haklı, ya da bir bildiği olmalı ki, medyada "Bu ne demek Luce" diyen gene çıkmadı.

4. Yılda 2.5 milyon Euro alıyor, "Genç bir kuşak yaratmak" için Luce.. Şimdi sıkı durun.. Size Yıldırım Demirören Federasyonu bütçesinden bir kalem veriyorum.

"Genç Futbolcuların oynatılmasının teşvik edilmesi ve kulüplere yeni bir kaynak yaratılması amacıyla 'Genç Futbolcu Teşvik Sistemi' getirilmiş, Federasyonumuz bütçesinden Spor Toto 2. Lig'e 2 milyon TL, Spor Toto Üçüncü Lig'e 3 milyon TL, toplam 91 kulübe 5 milyon TL ayrılmıştır." Yani bu ülkede alt yapıyı asıl kuracak 91 kulübün her birine "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi" içinde, yılda 55 bin lira..

"Genç kuşak yetiştireceğim" diyen Luce'ye, yılda bugünkü kurdan 15 milyon lira..

Dikkat buyrun. 91 kulübe "Gençleri teşvik için" toplam 5 milyon. Tek başına Luce'ye bunun üç misli. 15 milyon lira..

Bu iki parayı da ayni gerekçe ile veren de ayni Yıldırım Demirören..

Hani Beşiktaş'ı batıran, şimdi de Fikret Orman'ı yıkmak için elinden geleni yapan Yıldırım Demirören.. (O da ayrı bir konu aslında..) Hani UEFA'ya Beşiktaş adına gönderdiği evraklar sahte çıktığı için kulübün Avrupa Kupalarından men cezası almasına sebep olan Yıldırım Demirören..

Amma velakin, şu anda, tonla gazete ve Tv sahibi olduğu için eleştirilmesi pek de söz konusu olmayan Yıldırım Demirören..

Ama eskilerin bir lafı var, Demirören Bey..

"Gururlanma Padişahım.." diye başlar, hani..