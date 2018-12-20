Google girin.. "Güncel verilere göre İstanbul'da 1200 lise var" diye okursunuz..

Bunların yarıdan fazlasının da servisleri de vardır..

Vardır da, İş Sanat'ın pazartesi gün öğleden sonra açıkça öğrenciler için ve parasız yaptığı o ilave Sait Faik Dinletisi'nde salonun yarısı nasıl boş olur?.

1200 lisede, en az 1200 de edebiyat hocası olmalı..

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek gibi olağanüstü sanatçılar, Türk Edebiyatının baş öykücülerinden Sait Faik'in beş öyküsünü canlandırıyorlarsa, 1200 liseden, 10, yazı ile on hoca "Hadi çocuklar" dese, servise bindirip getirse, o salon dolardı yahu..

İş Sanat bu ekiple Şiir ve Öykü gecelerini yıllardır yapıyor.. Parasız.. Şan olsun diye.. Geceleri tıklım tıklım oluyor. Bu yıl 17.00'de matineler koymuşlar, öğrenciler için.. Acı duruma bakar mısınız?.

Öyküleri seçen ve Radyo Tiyatrosu gibi senaryolaştıran Atilla Birkiye, sahneye koyan Mehmet Birkiye, müzikleri hazırlayan Serdar Yalçın (Piyano) ve seslendiren Seda Subaşı (Keman), Şemsa İdil Ural (Çello)..

Hepinize teşekkürler..

1200 İstanbul Lisesi'nin 1200 edebiyat öğretmeni..

14 Ocak saat 17.00'de, ayni ekip, gene sizler için bu defa bir Şiir Matinesi sunacak.. "Aşk ve Hüzündür İstanbul" diye.. Ben gene orda olacağım, salonun yarısı gene boş mu olacak görmek için..