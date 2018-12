Sevgili Güven'in (Hani bana durmadan yaşlılık üzerine fıkralar gönderen benden yaşlı dostum) oğlu Bülent New York'ta yaşar. Yeni yıl öncesi babasını ziyarete gelmiş. Bülent artık nerdeyse Amerikalı ama, bizim liglere meraklı.

Mesela, aSpor'daki 90a programımızı her hafta izler.

Türkiye'de bir hafta sonu kalacak..

Ona "34 haftanın içinden bir maç seç de, birlikte onu seyredelim" desem "Galatasaray- Başakşehir" maçını seçerdi herhalde.. Babası gibi fena halde Galatasaraylı, bir. Başakşehir de şu anda ligin lideri ve en iyi (!) top oynayan takımı ya!.

Bundan iyi maç mı olur?. Kısmete bak, Bülent'te!.

Gelip, bir de bizim evde, ekran başında halimizi görseydiniz.. İkisi de beraberliğe razı iki takım.. Hadi Başakşehir 8 puan önde. Eh!. Ki, benim ona da itirazım var. Yahu 8 puan öndesin ve kendi sahanda oynuyorsun. Yenilsen ne olacak?.

Çık futbol oyna.. Ekran başındaki milyonlarca insan da biraz zevk alsın..

Yooo!. Elia ve Adebayor gibi iki müthiş hücum gücünü kenarda bırakmış, yerlerine "Koşan" adamları almış. Niyeti belli..

Ama Galatasaray!. "Ya herro, ya merro" maçı bu.. Farkı sekizde bırakmak ne işine yarar ki?.

Ama yarıyor olmalı.. Korku dağları öylesine sarmış ki, maç sonunda futbol sorumlusu Abdürrahim Albayrak tarihe geçecek utanç lafını ediyor gazetecilere..

"Farkı korumayı başardık.." Yuh sana, Abdürrahim!. Yuh sana.. Sen ki en sevdiğim dostlarımdan birisin.. Senin bu kulüp yönetiminde "Futbolcu ağabeyi" olarak bulunmanı hep destekledim. Hep yanında oldum.. Peki bu ne?. Sen bu lafı nasıl eder, Koskoca Galatasaray'ı nasıl böyle minnacık toz edersin?.

Dediğin aslında mantık olarak doğru..

Çünkü Fatih Hocan, başından sonuna dek "Beraberlik için" oynattı Galatasaray'ı ve asıl o küçülttü, fiilen. Sen de malumu ilan ettin..

Peki ama, bu kongre, Mustafa Cengiz'i ve seni, bunun için mi seçti?.

Hani Galatasaray, puan cetveline bakarsan, ligin en önemli maçını oynarken, tribüne gelemeyen, artık Cemiyette seyretme yüzü de kalmayan, o tarihin en "Ayıp" Galatasaray Başkanı olma yolunda harika adımlar atan Mustafa Cengiz'in nerde olduğunu gazetelerde okudum.

Düğüne gitmiş..

Galatasaray "Hayat memat" maçı oynarken, Galatasaray Başkanı düğünde..

Utanma da sıfıra inmiş be!.

Lokum gibi gurupta birinci olup Şampiyonlar Ligi'ne gidecekken, rezil olup, Schalke'nin yardımı ile Avrupa Ligi'ne devam edebilen Galatasaray'ın başkanı, Başakşehir derbisinde düğünde.. Kasap Havası da oynamıştır herhalde..

Şimdi Abdullah Avcı, korkuyor.

Beraberliğe razı..

Fatih Terim korkuyor.

Beraberliğe razı..

Yahu futbolda da bir uzlaşma kurulu kursun Türk futbolunun katili Yıldırım Demirören..

Hani mahkemelerde var ya.. Yargıç davalıları uzlaşma kuruluna gönderiyor. Anlaşırlarsa dava ortadan kalkıyor.. Öylesi işte..

Hocalar önce o kurula gitsinler. İkisi de beraberliğe razı ise, o maç oynanmasın.. Millet kandırılmasın.

Ekran önünde milyonlar sıkıntıdan patlamasın!.

Fatih Terim de, Abdullah Avcı da, beraberliğe göbek atarken, o maç komedisini izlettik işte Bülent'e.. Sıkıntıdan patlayarak.. Küfürün binini bir para ederek..

Futbolun marka değeri!. Cart!.

Bu futbol on para etmez!.

Seyre de değmez.. Yığınla insan, Digi Kutularını boşuna iade etmiyor..

Yazıklar olsun!.