Fuar İzmir'de açılan Travel Turkey'i dolaşırken, tanıtıma gelen hemen her ilin standında ayni lafı duydum..

"Hıncal Ağbi, geçen yıl katıldığımız fuar turist sayımızı kaça katladı biliyor musun?." Bu Travel Turkey'lerin 12'ncisi oluyor.. İzmir'den sonra da İstanbul'a, Beylikdüzü'ne geleceklermiş.

Bu demek ki, Fuar İzmir'de dost listeme eklenenlerle, yakında Beylikdüzü'nde gene buluşacağız.

Buluşma deyince..

Hatay lafını tepede görünce, daldım hemen.. Aaa!.. Bizim Hüsnü Işıkgör..

Hatay'ın o neşe saçan harika Kültür Müdürü orda değil mi?. Bir sarıldık..

Çöktüm hemen.. "Süvari" dedim.. Hatay'ın o ince belli bardakta sunulan çok kaynamış kahvesi.. "Yok" demezler mi?. Bre Süvari olmadan Hatay olur mu?.

Hüsnü, bahardaki Hatay gezimizin planını yapmış bile.. Öcal Ağbim "Yemezler" dedi. "Öyle 'Toplantım var, işim var' diye bizi ekeceksen gelmeyiz. Bizim tatilde senin de izinli olduğunun belgesi gelmezden olmaz.." Hatay anılarını yaşadık.

Hüsnü'den de, Hüseyin Yayman dostumdan da çok iyi haberler aldım. Bir ara Hatay konusuna yeniden gireceğiz, kısmetse..

Hatay'dan çıktık, koluma girdiler.. "Bu kapıdan gireceksin" diye.. Sur kapısı gibi bir şey yapmışlar.. "Mardin Kapısı" yazıyor tepede.. Nasıl girmem?.

2002'de Rezmi Buharalı Opera Bale Genel Müdürü iken, Mardin Cumhuriyet Meydanı'nda bir konser düzenlemişti. Opera orkestrası.. Solistler ve dansçılar..

Hayatımın en unutulmaz günüydü.

Babamın askerde ve sivil hayattaki son görevleriydi Mardin.. Jandarma Alay Komutanı ve Mardin Milletvekili..

O zamanlar gidememiştim, vakit bulup.. Ne eşeklik etmişim diye kafamı yerden yere vurmuştum, o muhteşem Mardin'i gezerken..

..Ve o eşeklik devam ediyor sevgili dostlar..

2002'den beri ne harika şeyler oldu Mardin'de gene gidemedim.

Bu sene İnşallah!. Bu sene mutlak!..

Mardin Kapısı'ndan girince genç bir adam karşıladı beni.. "Ben Mardin Vali Vekili Şakir Öner Öztürk" diye.. Aslında Artuklu Kaymakamıymış.

Sonra vali vekili ve Belediye Başkanı (Kayyum) atanmış..

Konuştukça konuştuk. Yahu vekil vali, idareten belediye başkanı, ne yapar, durumu idare eder..

Bu benden tam 40 yıl sonra 2002'de Mülkiye'den mezun olan kardeşim bana Mardin'i bir anlatıyor..

"Zamanın durduğu şehir" diye.. Ne demek olduğunu anlamanız için Mardin'e gitmeniz gerek.. Harika korunmuş "Eski" Mardin'e aşağıdan bakacaksınız..

Sonra da oraya tırmanıp, önünüzde bir okyanus gibi uzanan Mezopotamya'ya..

İnsanın ve uygarlığın doğduğu Mezopotamya'ya..

Binler, binlerle yılın içindesiniz Mardin'de..

Şakir Öner Kardeşim (Mülkiyeli olunca, kardeş oluyoruz tabii..) Yaz Okulları açmış Mardin'de.. 8-16 yaş arası çocuklar için..5249 öğrenci katılmış, futboldan satranca spor, müzik ve halk dansları dahil on dalda çalışmalara.. Kültürel geziler yapmışlar.

Tam 60 gün..

Okulların bahçesine plastik devasa havuzlar kurmuş. Bütün yüzme kıyafet ve malzemeleri verilerek, servisle alınıp bırakılarak.

3115 öğrenci yüzmüş.. Hayatında ilk defa yüzen çocuklar.. Mutluluğa bakar mısınız?.

Güneydoğu'da taziye çok önemli bir gelenektir. Büyük salonlarda, büyük sofralar kurulur. Peki fakir fukara ölürse ne olacak?.

Şakir Öner kardeşim, Artuklu'ya 22 taziye evi eklemiş. Her mahalleye bir taziye evi..

Musiki diye bir köy var. İsmin güzelliğine bakar mısınız?.

Musiki.. Bu köy kadınlarına, el işi örgülerle çocuk oyuncakları yapılması öğretilmiş..

Yolunuz Amerika'ya Washington'a düşerse, orda bir mağazada satılıyor.. İlgi öyle büyümüş ki, şubatta New York Fuarında sergileyecekler oyuncakları..

Hadi bir dükkan da orda..

Yahu her sabah karşılıklı söven gazeteler çıkarırken, araya bu cennet vatanın mucizelerini yazsak da okur biraz gülse olmaz mı?.

Musiki Köyünden, Trump'ın evinin oraya, D.C'ye giden Mardin bebeklerinin hikayesini kim okumaz, hele bir söyleyin bana..

Ben İstanbul'dan gelip yarım gün uğruyor bunları öğreniyorum da İzmir'de tonla gazete, gazeteci, her gazetenin Mardin Muhabiri var.. Ayıp olmuyor mu?.

İzmir'de kaç gazeteci gezdi bu fuarı.. Kaç satır haber yaptı, bana yazsın. Köşemde ellerini öpmezsem, adam değilim..

Mardin'e bu yıl gelen turist sayısı 3 milyon sevgili okurlar.. 2002'de 3 yüz değildi.

Ama bu 3 milyonu sakın gözünüzde büyütmeyin.

2002'deki yazımda sözünü etmiştim.

"Mardin 10 Toledo eder" diye..

Toledo, yılda ortalama 30 milyon turist alıyor..

İçinde Toledo olan 20 bin tur var..

Bu muhteşem, bu cennet Mardin'i mutlak önce biz görmeli, biz aşık olmalı, biz değerini bilmeliyiz..

Gidin Mardin'e.. Ama en az 3 gün, üç gece lazım, Mardin'i şöyle bir dolaşmak, ordaki muhteşem, tarihi, doğal, kültürel harikaları görmek, yaşamak için.. Bir turla anlaşmanızı tavsiye ederim.

Şimdi Mardin'de harika oteller ve lokantalar da varmış, üstelik..

Bu Mardin'i yaşamadan olmaz!.

Bu Mardin'i yaşamadan ölmek!. O işte hiç olmaz!.