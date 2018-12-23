İyi yaşadı, uzun yaşadı, Celil Ağabey!. Son yıllarında Bodrum'daydı, görüşemez olmuştuk. 96 yaşında kaybetmişiz..

Fenerbahçe kulübü ilan vermiş de ordan haberdar oldum, kaybından..

Celil Uçarer, Fenerbahçe'nin ve Milli Takımın sporcusuydu..

Atlet.. Disk atma Türkiye rekortmeniydi, ben gazeteciliğe hem de nasıl atletizm yazarak başladığımda..

Eee.. Uzaktan da olsa, akraba olunca, beraber çok yıllarımız geçti.

Disk'te, dekatlonda kaç Türkiye Şampiyonluğu vardı.

Aktif atletizmi bırakınca tenise başladı. Kitabını yazacak kadar tenis oynadı ve öğrendi. Öğretti.

Uzun ömrün sırrı sporculuğuydu bence..

Işıklar içinde yat, ailenin Celil Ağbisi!.

Hatırlayan Fenerbahçe kulübüne de teşekkürler!.