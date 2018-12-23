Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Hıncal Uluç > Celil Ağabey!..
HINCAL ULUÇ
23 Aralık 2018, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Celil Ağabey!..

İyi yaşadı, uzun yaşadı, Celil Ağabey!. Son yıllarında 'daydı, görüşemez olmuştuk. 96 yaşında kaybetmişiz..
kulübü ilan vermiş de ordan haberdar oldum, kaybından..
Celil Uçarer, Fenerbahçe'nin ve Milli Takımın sporcusuydu..
Atlet.. Disk atma Türkiye rekortmeniydi, ben gazeteciliğe hem de nasıl atletizm yazarak başladığımda..
Eee.. Uzaktan da olsa, akraba olunca, beraber çok yıllarımız geçti.
Disk'te, dekatlonda kaç Şampiyonluğu vardı.
Aktif atletizmi bırakınca tenise başladı. Kitabını yazacak kadar tenis oynadı ve öğrendi. Öğretti.
Uzun ömrün sırrı sporculuğuydu bence..
Işıklar içinde yat, ailenin Celil Ağbisi!.
Hatırlayan Fenerbahçe kulübüne de teşekkürler!.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN