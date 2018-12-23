Pazar Neşemiz bu hafta Metin Şentürk'ten..

Dünyanın en neşeli insanlarından Metin bir fıkra küpüdür.

Birlikte yediğimiz yemekte beni öldürdü. Aklımda kalan birini naklediyorum.

Efendim, Lenin ölmüş.. Öbür dünyanın kapısında yakalayıp, Aziz Peter'in odasına götürmüşler.

Aziz Peter bakmış ki Lenin..

"Atın bunu cehenneme" demiş, sorgusuz, sualsiz..

Atmışlar..

Bir ay sonra cehennem karmakarışık olmuş.. Bütün cehennem tayfası ayakta..

"Cehennemdekilere özgürlük..

Cehennemdekilere özgürlük.." Zebaniler baş edemeyince, Aziz Peter'e iletmişler durumu..

"Alın adamı ordan, cennete götürün bari, ne yapalım" demiş, Aziz..

Götürmüşler Lenin'i cennete ki, bir hafta geçmeden orda da kıyamet..

"Cennettekilere de özgürlük..

Cennettekilere de özgürlük.." Gene koşup durumu Aziz Peter'e anlatmışlar..

Öfkeyle "Getirin şu herifi bana" diye bağırmış, Aziz..

Getirmişler.. Odasına koymuşlar.

Tüm melekler de kapıda bekliyor..

Bir saat geçmiş, geçmemiş kapı açılmış.. Aziz Peter görünmüş..

Melekler koşmuşlar..

"Ne oldu Aziz Peter, ne oldu?." "Ne Aziz'i be" diye haykırmış, bizimki.. "Yoldaş Peter ulan.. Yoldaş Peter!.."