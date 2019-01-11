Teşekkür ettiğim, yaşadığım Alkent Sitesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çömçüoğlu..

Aidatlardan üç beş kuruş tasarruf etmek için sitemizi 20 yıldan fazla yemyeşil bir orman ve çiçek cennetine çeviren bahçıvanlarımızın bir çoğunun işine kış ortasında son veren zalimleri yazmıştım, salı günü.

Akşam üzeri eve gittim.. Bahçıvanların şefi Çakır Usta beni bekliyor..

"Hıncal Bey" dedi, "Biraz evvel Yönetim Kurulu Başkanımız beni çağırdı ve 'Evlerine gönderilen tüm arkadaşları ara, yarın işlerine başlasınlar' diye talimat verdi." Öğrendim ki, Başkan, aidat indirmek için yapılan bu işten çıkarmalara başından beri muhalifmiş zaten.

Çarşamba sabahı baktım bahçede Çakır ve yanında benim Gürsel Ustam.. Elinde bir orkide saksısı ile "Teşekkür"e gelmiş.

Hayatımda aldığım en anlamlı ödül, en anlamlı teşekkürdür o Orkide sevgili okurlar..

Ben de, işi hiç uzatmadan anında karar veren ve hemen uygulayan Başkan'a teşekkür ediyorum burada..

Bugüne dek Alkent Yönetim Seçimlerine hiç katılmadım. Artık katılacağım..

Bu Başkanı ve onun zihniyetini desteklemek için..

Sağol Başkan.. Bu karda kışta kaç aileyi mutlu ettin!.