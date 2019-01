Haber (!) gene başta Sabah ve Hürriyet, hemen her gazetede var.

Eugene Ionesco'nun "Kral Ölüyor" adlı oyunundan uyarlanan "Kral" adlı oyunun "Gala"sı yapılmış. Erdal ve Güzin Yağcıları 40 yıl sonra sahnede buluşturan o "Özel Gece"ye pek çok ünlü katılmış.

Hepsinde o ünlülerin resimleri ve oyundan bir sahne.. Bizde Evren Abdullahoğlu imzası var. Editörü, yani haberi kontrol edip, onaylayan ve sayfaya koyan kişi de resim üzerine en okunmaz yazıyla yazılmıştı, doğru okuduysam Büge Cankat Kayhan..

Hürriyet'te Sayit Durmaz..

Şimdi sizden ricam.. Google'e girin.. "Kral oyun Hıncal Uluç" yazın ve tıklayın.

Karşınıza 17 Mart 2018 tarihli bu köşede çıkan bir yazı çıkacak.

Okuyun.. Göreceksiniz.. Ben bu oyunu Erdal ve Güzin'den tam bir yıl önce izlemiş, üstelik köşemde izlenimlerimi de yazmışım.

"Erdal Özyağcılar tam bir Ionescu ustası.. Güzin de Kraliçe'de ödüllük bana sorarsanız" demişim..

Peki bu ne şimdi?. Nedir o geçen sene sezon boyu oynayan oyun için "40 yıl sonra buluşturan ilk gece" palavrasına, hem de Hürriyet ve Sabah'ta imza atmalar?.

Hayır.. Bence bu iki imza da orada yoktu, o "Gala" gecesi..

Editörler, ajanstan gelen bir cahilin yazdığı satırlara ve eş resimlere imza koyarak, "Yanlışa imza" attılar..

Sonra da Mehmet Sosyal Bey "Yazılı medya bitiyor" diye mektuplar yazıyor, patrona, Demirören gurubunun tepesinden..

Tefrika.. Oraya gazete kapatmaya gelmiş sanki..

Hayır, dostum!. Yazılı medyayı bitiren internet medyası değil. Hangi ülkede bitirdi ki?.

Bizi bitiren, biziz..

Ayni haberi ayni ajanstan, ayni yanlışlarla alıp ayni haberi(!) yapan sözde "Baş rakip" bizler!." Bize önce "Editör" lazım.. Önce gazetesini her gün ilanlarına dek okuyan. Sonra gelen malzemeyi seçerek, düzelterek, edit ederek sayfaya koyan "Bilen ve yapan" editör!.

Sayfa dolduran değil.

O işi, bana her sabah kahve getiren Pamuk Bacı da yapar.

Sabah'ın bir okur temsilcisi vardı. İbrahim Altay. Başka görev verdiler. Artık yazmıyor.

En eski, en kıdemli Sabahçı olarak ben kendi kendimi atadım bu göreve..

Okurlar şikayetlerinizi bana yazın. Ama e-mail ile yazın.. Ama sadece şu adrese.. hincal.uluc@sabah.com.tr Başka adresim yoktur. Başka türlü bana ulaşamazsınız.