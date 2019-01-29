17 Ocak 2017 günü, bu köşede yayınladığım Hulusi Tunca imzalı, yazı..***
Doğan Şener.. Efsane gazeteci..
Hey Dergisi'nin mimarı..
8 Ocak 1937 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya geldi.
Haydarpaşa Lisesi ve İstanbul Üniversitesi
Fransız Dili ve Edebiyatı'nda okudu.. Çok genç yaşta Milliyet gazetesinin magazin müdürü oldu.. Milliyet'in Pazar ekinde hani şu ön sayfası tamamen Bedri Koraman'ın karikatürlerine ayrılan ekte önce çeyrek sayfa Müzik Kulübü'nü hazırlamaya başladı..
Derken çeyrek yetmedi yarım sayfa oldu.. Yetmedi tam sayfa oldu.. Yetmedi 2 tam sayfa oldu.. Yetmedi..
Rivayet o ki; dönemin Milliyet Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi
'ye bir teklifte bulundu:
"-Bir gençlik ve müzik dergisi çıkartmak istiyorum.." Abdi Bey:
"- Her sayıyı dolduracak kadar Hafif Müzik sanatçımız var mı?.." Cevap:
"- Barış Manço, Cem Karaca, Alpay, Erol Büyükburç, Ayla Dikmen, Ayla Algan, Berkant, Selçuk Alagöz, Moğollar, Mavi Işıklar
..." "-Tamam tamam" dedi
Abdi Bey, "Hazırlıklarına başla.." Ve
işte milyonların hâlâ unutamadığı
'efsanevi gençlik ve müzik dergisi'
Hey'in temeli böyle atıldı..
Sonrasında bir avuç müziğe gönül vermiş 'delikanlı gazeteci' Yener Süsoy, Arda Uskan, Ahmet Kılıç, Erhan Akyıldız, Cengiz Tünay, Deniz İzgi; Doğan Şener
ile el ele verip Hey'i yarattılar..***
Radyoda yayınlanan İpana 11 Soru Bilgi Yarışması'na katılmıştım.. Jüride; Yener Süsoy, Şenay, Erol Büyükburç
oturuyordu.. Orhan Boran
ilk soruyu sordu:
-Geçtiğimiz günlerde Paris'in Olympia müzikholünde konser veren sanatçımız ve ona eşlik eden büyük orkestrada yer alan iki Türk müzisyen kimlerdi?
Cevap verdim:
" - Büyük Orkestra'yı Timur Selçuk
yönetiyordu... Konuk
müzisyenlerden biri Ayla Algan
'dı.. Diğeri.. Eee.. Eee.." Yok ikinci Türk aklıma gelmiyordu.. Cemil Demirsipahi
imiş..
Boynum bükük ayrıldım daha ilk soruyu bilemeden, yarışmadan..
Ama jürideki Yener Abi'den "Pazartesi bi uğrasana.." daveti aldım..
Pazartesi gittim.. Doğan Abi "Çarşamba gel başla" dedi.
Çarşamba gittim.. Başladım..
Ve artık ben de bir Hey çalışanıydım..
Doğan Abi; bugün 80'ine basıyor..
Ağabeyim, üstadım, hocam, meslekteki ilk öğretmenim.. Allah; sağlıklı, mutlu, nice yıllar göstersin Doğan Abi..
Üzerimdeki hakkınızı nasıl öderim?
Hulusi Tunca.***Sen haklarını helal et, Hulusi!.