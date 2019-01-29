"Pazartesi artık işe giderim" keyfini yaşamaya başlarken, cumartesi günü minnacık bir haber.. Minnacık da bir ilan..

Hulusi Tunca'yı kaybetmişiz..

Yıllarca omuz omuza çalıştık onunla, Hey ve Tele Magazin dergilerinde.. İkimiz de Doğan Şener'in harika ekibindeydik.. Kimler çıktı o okuldan..

Arda Uskan.. Yener Süsoy.. Daha kimler kimler.. Hulusi en gençleri ve en yorulmazlarıydı. Durmadan gazete ve dergilerde çalışırken, durmadan da kitaplar yazdı. Hele ikisi vardı ki, herkesin, ama her gazetecinin baş ucunda olmalı..

70'ler ve de 80'ler..

O yılların medya dünyasını anlatan, emsalsiz hoş ve meraklı anılar bunlar.

Hulusi, ardından kitaplar yazılacak adamdı. İki satır yazan çıkmadı..

Uzun bir aradan sonra köşeyi yeniden açarken, bir ucunu da Hulusi'ye ayırdım..

Onun bana yolladığı bir mektuba..15 Ocak 2017.. Yani iki sene evvel "Efsane gazeteci 80 yaşında" başlığı atıp, yayınlamışım..

Senin de başın sağ olsun Baba Doğan..