Yılmaz Özdil'in "M. Kemal" adlı kitabı hele 1881 adet basılan ve 2500 liraya satılan lüks baskısı yüzünden kıyamet koptu. Ülke bir daha ikiye bölünme fırsatı(!) buldu.

Yılmaz'ın "Atatürk Ticareti" yaptığını iddia edenler, baskı adedinin 1881 olmasını ve saat tam Dokuzu Beş Geçe satışa sunulmasını, bezirganlık olarak nitelediler ve kitabın genelini de eleştirdiler..

"Yazdıkları doğru ama bilinmeyen bir şey yok. Örnek.. Atatürk 1881'de doğdu" dediler.

Tam bu kızılca kıyametin ortasında, hem de geleceğin gazetecisi bir kızımız (Üniversitede gazetecilik okuyordu) ünlü "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına çıktı.

Sorusu..

"Cumhuriyet ilan edildiğinde Atatürk kaç yaşındaydı?."

Yanıt seçenekleri.. 32.. 42.. 52.. 62!..

Geleceğin gazetecisi(!) önce yarı yarıya joker hakkını kullandı..

42 ve 62 kaldı.

Kız baktı, baktı ve ikinci joker hakkını kullandı. Telefondaki arkadaşına sordu ve son anda "42" diyebildi.

Yani..

Yılmaz Özdil, 1881 adet bastırıp 2500 liraya satmakla yanlış yapmış.

80 milyon bastırıp, bedava dağıtmalıymış meğer..